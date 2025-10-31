ตำรวจสิงคโปร์ ยึดทรัพย์ 3.7 พันล้านบาท ในการสอบสวนคดีฟอกเงิน ปรินซ์กรุ๊ป-เฉินจื้อ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม แชนแนล นิวส์ เอเชีย รายงานว่า เมื่อ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา ตำรวจได้ยึดและออกคำสั่งห้ามจำหน่ายทรัพย์สิน 6 รายการ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ มูลค่ากว่า 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือราว 3,731 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนและการปลอมแปลง การฟอกเงิน ของ บริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในกัมพูชา และ เฉินจื้อ ผู้ก่อตั้งบริษัท
ตำรวจสิงคโปร์ ได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์ ว่า พวกเขาได้เปิดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในหลายสถานที่ทั่วเกาะ ต่อ เฉินจื้อและเครือข่ายของเขา ในข้อกล่าวหาฟอกเงิน และ ปลอมแปลงเอกสาร
เจ้าหน้าที่ระบุว่า ตำรวจได้ยึดและออกคำสั่งห้ามจำหน่ายทรัพย์สิน 6 รายการ และ สินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ รวมถึงบัญชีธนาคาร บัญชีหลักทรัพย์ และ เงินสด ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
“ทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงเรือยอชต์ รถยนต์ 11 คัน และสุราหลายขวด ก็ถูกสั่งห้ามจำหน่ายเช่นกัน”
ตำรวจกล่าวว่า ขณะนี้ นายเฉินจื้อ และเครือข่าย ไม่ได้อยู่ที่สิงคโปร์
ตำรวจยังได้กล่าวเสริมว่า ปี 2567 ตำรวจได้รับข่าวกรองทางการเงิน จากสำนักงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STRO) เกี่ยวกับนายเฉิน จื้อและผู้ที่เกี่ยวข้อง
“เราได้เริ่มการสืบสวนและได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอข้อมูลและความช่วยเหลือ เนื่องจากกิจกรรมทางอาญาดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเกิดในต่างประเทศ”
ตำรวจยังได้รายงานอีกว่า พวกเขาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากประกาศที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม และได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานสมาชิกของเครือข่ายประสานงานและความร่วมมือกรณีต่อต้านการฟอกเงิน (AC3N) เพื่อดำเนินการสืบสวนเพิ่มเติม ซึ่งในที่สุดก็นำไปสู่ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในที่สุด
ความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติการทุจริต การค้ายาเสพติด และอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ (การริบผลประโยชน์) พ.ศ. 2535 (CDSA) มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะที่ ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงตามมาตรา 468 แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2414 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ
นายเดวิด ชูว ผู้อำนวยการกรมกิจการพาณิชย์ (CAD) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า เพื่อธำรงไว้ซึ่งบูรณาภาพแห่งสิงคโปร์ ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศที่น่าเชื่อถือและอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม เรามีจุดยืนที่หนักแน่นต่อบุคคล และกลุ่มอาชญากรที่แสวงหาประโยชน์จากระบบการเงินของสิงคโปร์เพื่อดำเนินกิจกรรมทางอาญา
“คดีนี้ เกี่ยวข้องกับเครือข่ายฉ้อโกงข้ามชาติขนาดใหญ่ ที่ซับซ้อน ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล และ การเงินในหลายเขตอำนาจศาล และขนาดของความผิดเหล่านี้ต้องการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหลายประเทศ อาชญากรรมเหล่านี้เกิดขึ้นข้ามพรมแดนหลายแห่ง และ พยาน พยานวัตถุ และทรัพย์สินต่างๆ ได้รับการรักษาความปลอดภัยในหลายเขตอำนาจศาล”
“เราจะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน และพันธมิตรในประเทศ เพื่อต่อสู้กับกลุ่มอาชญากรรมและเครือข่ายฟอกเงินดังกล่าว”