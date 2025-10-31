ปธน.สี กล่าวสปีชเอเปค ให้คำมั่นจีนมุ่งปกป้องการค้าเสรี
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกล่าวในช่วงพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ว่าจีนจะช่วยปกป้องการค้าเสรีของโลกท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลก
ประธานาธิบดีสีกล่าวเน้นย้ำว่ายิ่งช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนมากขึ้นเท่าใด เรายิ่งต้องร่วมมือกันมากขึ้น โลกกำลังอยู่ในช่วงแห่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ในโลกที่มีความซับซ้อนและผันผวนมากขึ้น ผู้นำจีนเรียกร้องให้รักษาเสถียรภาพให้กับห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งคำกล่าวท่อนนี้เป็นการตอบโต้กลับสหรัฐที่พยายามผลักดันจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐ
นอกจากนั้น ประธานาธิบดีสีคาดหวังที่จะได้ร่วมงานกับประเทศต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมสีเขียวและพลังงานสะอาด โดยจีนส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ รถยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีสีเขียวอื่นๆ แต่ถูกวิจารณ์ว่ามีการผลิตมากเกินไปจนล้นตลาดและลดราคาสินค้าต่างๆ เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าภายในประเทศนั้นๆ
การเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปคในเกาหลีใต้ครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ครั้งแรกในรอบ 11 ปีของประธานาธิบดีสี โดยมีกำหนดพบหารือกับนางซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ในวันที่ 31 ตุลาคม และจะพบหารือกับประธานาธิบดีอี แจมยองของเกาหลีใต้ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ โดยจะเน้นการหารือในเรื่องการรับมือกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
ด้านประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวในช่วงพิธีเปิดว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถมีจุดยืนเดียวกันได้ตลอดเวลาเมื่อเรามีผลประโยชน์ของประเทศเป็นเดิมพัน แต่เราสามารถร่วมมือกันเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ตนจึงคาดหวังว่าเราจะมีการหารืออย่างตรงไปตรงมาว่าจะทำอย่างไรจึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ของเอเปคท่ามกลางความท้าทายใหม่ในความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกที่ผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคด้วย เพราะเดินทางกลับสหรัฐเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม หลังเสร็จสิ้นการหารือกับประธานาธิบดีสีของจีนที่เมืองปูซาน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าได้พูดคุยกับเขตเศรษฐกิจต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อออกร่างแถลงการณ์ร่วมในพิธีปิดการประชุมผู้นำเอเปค เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์การประชุมผู้นำเอเปคในปี 2018 ที่ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมได้เพราะสหรัฐและจีนมีความเห็นที่ไม่ตรงกันในประเด็นด้านการค้า นายโช ฮยอน รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าในการประชุมเอเปคครั้งนี้อาจไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการค้าเสรีได้เพราะจุดยืนที่แตกต่างกันในบรรดาสมาชิกเอเปค แต่แถลงการณ์ร่วมในปีนี้คาดว่าจะมีเนื้อหาเป็นคำประกาศเน้นย้ำถึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค