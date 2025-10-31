นายอำเภอ-ตำรวจ 14 นาย ถูกตั้งข้อหา คดีล่อซื้อยาเสพติด ในรัฐมิสซิสซิปปี
เอพี และ บีบีซี รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางสหรัฐ ได้ประกาศตั้งข้อหาบุคคล 20 คน รวมถึงเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย มิสซิสซิปปี ทั้งปัจจุบันและอดีต 14 คน โดยกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่รับสินบนเพื่อให้บุคคลที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด เดินทางอย่างปลอดภัย
การสืบสวนที่กินเวลานานหลายปี ครอบคลุมหลายเขตในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำมิสซิสซิปปี รัฐมิสซิสซิปปีและรัฐเทนเนสซี
นายอำเภอมิสซิสซิปปี 2 นาย ได้แก่ มิลตัน แกสตัน แห่งวอชิงตัน และ บรูซ วิลเลียมส์ แห่ง ฮัมฟรีส์ ที่อยู่ในกลุ่มผู้ถูกจับกุม
เจ้าหน้าที่กล่าวในการแถลงข่าวว่า ตำรวจบางนายได้รับสินบนบางรายการมีมูลค่าสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ และ 37,000 ดอลลาร์
เคลย์ จอยเนอร์ อัยการสหรัฐ กล่าวว่า มันเป็นการทรยศต่อความไว้วางใจของสาธารณชนอย่างร้ายแรง
คำฟ้องระบุว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ให้บริการคุ้มกันด้วยอาวุธแก่เจ้าหน้าที่เอฟบีไอที่ปลอมตัวเป็นสมาชิกแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกหลายครั้ง
คำฟ้องระบุอีกว่า เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าพวกเขากำลังช่วยขนโคเคนน้ำหนัก 25 กิโลกรัม ผ่านเขตมิสซิสซิปปีเดลต้า และเข้าสู่เมืองเมมฟิส เจ้าหน้าที่บางคนยังให้บริการคุ้มกันเพื่อคุ้มครองการขนส่งค้ายาเสพติด
ในคำฟ้องฉบับหนึ่ง ระบุว่า แกสตันและวิลเลียมส์ ถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเพื่อแลกกับการให้ “พร” แก่การดำเนินงานของพวกเขา คำฟ้องยังบอกด้วยว่า แกสตันพยายามปลอมแปลงการจ่ายเงินเป็นเงินบริจาค เพื่อรณรงค์หาเสียง แต่ไม่ได้รายงานตามที่กฎหมายกำหนด
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางกล่าวว่า การสืบสวนเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ที่ถูกจับกุมร้องเรียนว่าต้องจ่ายสินบนให้บุคคลต่างๆ
โรเบิร์ต ไอคอฟฟ์ เจ้าหน้าที่พิเศษประจำสำนักงานภาคสนามแจ็กสันของเอฟบีไอกล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อชุมชนที่พวกเขาปกป้องไว้วางใจว่า เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังรับใช้ผลประโยชน์ของชุมชนอย่างซื่อสัตย์ การทุจริตประเภทนี้ โจมตีที่ใจกลางชุมชน
ผู้ต้องหา 19 คน จาก 20 คน ที่ถูกฟ้องยังถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายอาวุธปืนของรัฐบาลกลางด้วย
นอกจาก นายอำเภอ 2 นายแล้ว ผู้ถูกตั้งข้อหายังประกอบไปด้วย แบรนดอน แอดดิสัน, เจเวอรี ฮาวเวิร์ด, ทรูรอน เกรย์สัน, ฌอน วิลเลียมส์, เด็กซ์เจอร์ แฟรงคลิน, เวนเดลล์ จอห์นสัน, มาร์คัส โนแลน, อาซาห์น โรช, เจเรมี ซัลลิส, ทอริโอ แชซ ไวส์แมน, ปิแอร์ เลคส์, เดอร์ริก วอลเลซ, มาร์ควิเวียส แบงค์เฮด, มาร์ตา มูฟอร์ด เกนส์ เดควาเรียน สมิธ
บันทึกของศาล แสดงให้เห็นว่าสำนักงานทนายความฝ่ายจำเลยของรัฐบาลกลางเป็นตัวแทนของผู้ต้องหา 16 คน จากทั้งหมด 20 คน ซึ่งรวมถึงนายอำเภอสองคน สำนักงานทนายความฝ่ายจำเลยของรัฐบาลกลางระบุว่า ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ความพยายามติดต่ออีก 4 คน ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ไม่ประสบผลสำเร็จ
เทต รีฟส์ ผู้ว่าการรัฐมิสซิสซิปปี กล่าวในแถลงการณ์ว่า เขารู้สึกผิดหวังที่ได้ทราบข้อหานี้ โดยว่า กฎหมายนี้ต้องบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือตำแหน่งใด จงรู้ไว้ว่าหากคุณทรยศต่อความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อมิสซิสซิปปี คุณจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมา
ในปี 2024 อดีตนายอำเภอเขตฮินด์ส “มาร์สแฮนด์ คริสเลอร์” ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรับสินบน 9,500 ดอลลาร์สหรัฐ และจงใจจัดหากระสุนปืนให้กับผู้ต้องขังที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด ในปีเดียวกันนั้น นายเธอร์รี่ กราสซารี อดีตนายอำเภอเขตโนซูบี ได้สารภาพผิดฐานให้การเท็จต่อเอฟบีไอ ขณะที่ถูกสอบสวนเกี่ยวกับการขอและรับภาพถ่ายเปลือยจากนักโทษหญิง
วิลเลียม บริวเวอร์ อดีตนายอำเภอเขตทัลลาแฮตชี ถูกตัดสินจำคุกหกปีในปี 2019 ในข้อหารีดไถสินบนจากผู้ค้ายาเสพติด