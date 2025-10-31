เริ่ม 1 พ.ย. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมาเลเซีย ปรับราคาขึ้น 10%
สื่อต่างประเทศรายงานว่า มาเลเซียเตรียมปรับเพิ่มราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ หลังการประกาศงบประมาณปี 2026 ของรัฐบาลมาเลเซียอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ และคาดว่า การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเบียร์ 10 เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น 3-15 เปอร์เซ็นต์
รายงานระบุว่า ตลาดเบียร์ของมาเลเซีย กำลังได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจขึ้นภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล โดยคาดว่า จะปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยอัตราภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้น จะมีผลบังคับใช้ตามงบประมาณปี 2026 ที่นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ว่า ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ สำหรับอุตสาหกรรมเบียร์ ต้นทุนที่สูงขึ้นนี้มีแนวโน้มที่จะถูกผลักไสไปยังผู้บริโภค โดยนักวิเคราะห์จาก RHB Research ซึ่งเป็นฝ่ายวิจัยของธนาคารเพื่อการลงทุน RHB คาดการณ์ว่า การปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตที่สูงขึ้นนี้ จะส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 4-5 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอื่นๆ คาดว่า การปรับขึ้นราคาอาจจะสูงถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอล์และช่องทางการจัดจำหน่าย
ข่าวระบุว่า การขึ้นภาษีนี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มาเลเซีย มีอัตราภาษีสรรพสามิตเบียร์ที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และภาคการผลิตเบียร์ มีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยผลการศึกษาของสมาพันธ์ผู้ผลิตเบียร์แห่งมาเลเซีย (CMBB) ประเมินว่า ระหว่างปี 2022-2023 อุตสาหกรรมนี้ได้สร้างรายได้ประมาณ 7,100 ล้านริงกิตมาเลเซีย (ราว 54,400 ล้านบาท) ต่อปี และจ่ายมาภาษีประมาณ 3,300 ล้านริงกิตมาเลเซีย
รายงานแจ้งว่า หลังการประกาศงบประมาณดังกล่าว นักลงทุนตอบรับอย่างรวดเร็วในการซื้อขายในตลาดหุ้น โดยราคาหุ้นของบริษัทเบียร์รายใหญ่ อย่าง Heineken Malaysia Bhd และ Carlsberg Brewery Malaysia Bhd พากันร่วงลง หลังการกลับมาเปิดตลาดซื้อขายอีกครั้ง
นอกจากนี้ บรรดาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยังเตือนว่า มาตรการนี้อาจจะช่วยสนับสนุนการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย ซึ่งคาดว่าคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 1 ใน 4 ของตลาดเบียร์ในมาเลเซีย โดย CMBB ได้ออกมาแสดงความเสียใจต่อการปรับขึ้นราคา และเตือนว่า อาจจะทำให้ช่องว่างราคาระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการควบคุม ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียรายได้ และความเสี่ยงด้านสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในอนาคต ผู้ผลิตเบียร์จะขยายกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพ และลดต้นทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากกำไรที่ลดลง ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคต้องรับรู้ว่า ราคาเบียร์จะสูงขึ้นประมาณ 3-5 เปอร์เซ็นต์เป็นพื้นฐาน และอาจจะสูงขึ้นไปอีกสำหรับเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์สูง หรือช่องทางการขายปลีกในบางช่องทาง