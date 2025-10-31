ยอดดับ ‘เฮอริเคนเมลิสซา’ พุ่งเป็น 49 ราย มูลค่าความเสียหายอาจแตะ 1.68 ล้านล้านบาท
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนเมลิสซาที่พัดถล่มประเทศแถบแคริบเบียนได้เพิ่มขึ้นเป็น 49 รายแล้วในวันที่ 30 ตุลาคม ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ โดยขณะนี้เมลิสซากำลังยกระดับความรุนแรงขึ้นอีกครั้งและกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะเบอร์มิวดาในทะเลแอตแลนติกตอนเหนือ
ทางการประเทศเฮติระบุว่ามียอดผู้เสียชีวิตในประเทศอยู่ที่ 30 ราย และอีก 20 คนยังสูญหาย แม้ว่าเฮติจะไม่ถูกพายุเฮอริเคนเมลิสซาพัดถล่มโดยตรงแต่ความรุนแรงของพายุส่งผลให้เกิดฝนตกหนักนานหลายวัน เมืองเปอตีต์-โกฟ ทางตอนใต้ของประเทศเฮติเกิดแม่น้ำล้นตลิ่ง ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 23 ราย ขณะที่ถนน บ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายจากฝนตกหนัก
ด้านกระทรวงข้อมูลของประเทศจาเมการะบุว่ามีผู้เสียชีวิตในจาเมกาจากพายุเฮอริเคนเมลิสซาอยู่ที่ 19 ราย แต่ทางการยังคงอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจกู้ภัยในพื้นที่ต่างๆ ต่อไป หลังเมลิสซาส่งผลให้ประชากรหลายแสนคนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ หรือคิดเป็นมากถึงกว่า 70% ของผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศ สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนเป็นวงกว้าง แต่กรุงคิงสตันที่มีประชากรอาศัยอยู่จำนวนมากไม่ได้รับความเสียหายมากนัก สนามบินหลักรวมถึงท่าเรือในกรุงคิงสตันจะกลับมาเปิดให้บริหารอีกครั้งในวันที่ 30 ตุลาคม
เฮอริเคนเมลิสซาพัดขึ้นฝั่งประเทศจาเมกา เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ในฐานะพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ 5 หรือเป็นระดับสูงสุด ทำให้เมลิสซาเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดขึ้นฝั่งประเทศจาเมกาโดยตรง AccuWeather บริษัทพยากรณ์อากาศเปิดเผยข้อมูลว่าเมลิสซาเป็นพายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีความรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับ 2 ตั้งแต่มีการบันทึกมาในแง่ของความเร็วลมขณะพัดขึ้นฝั่ง นอกจากนั้น เมลิสซายังพัดขึ้นฝั่งที่บริเวณตะวันออกของประเทศคิวบา ทำให้มีการอพยพประชาชน 735,000 คน แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแม้ว่าบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรจะได้รับความเสียหายอย่างหนัก
คาดการณ์ว่าเฮอริเคนเมลิสซาได้สร้างความเสียหายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแคริบเบียนตะวันตกเป็นเงินสูงถึงระหว่าง 48,000 – 52,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือระหว่าง 1.55 – 1.68 ล้านล้านบาท
ขณะนี้เฮอริเคนเมลิสซามีระดับความรุนแรงอยู่ที่ระดับ 2 กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเกาะเบอร์มิวดา ดินแดนของอังกฤษในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือ ประมาณ 264 กิโลเมตร และมีความเร็วของลมสะสมอยู่ที่ 161 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้ เที่ยวบินส่งความช่วยเหลือเริ่มทยอยบินมาถึงประเทศจาเมกาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย ส่วนสหรัฐอเมริกาได้ส่งทีมกู้ภัยไปยังจาเมกาเพื่อช่วยเหลือปฏิบัติการค้นหาและฟื้นฟูพื้นที่ นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเตรียมมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเร่งด่วนให้กับชาวคิวบา หลังพายุเมลิสซาทำให้ชุมชนอย่างน้อย 241 แห่งถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและไม่มีสัญญาณโทรคมนาคม