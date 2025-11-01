กัมพูชา ขยับ !! ทลายแก๊งสแกมเมอร์ กลางพนมเปญ รวบหัวหน้าใหญ่ชาวจีน อุปกรณ์สื่อสารอื้อ
เฟรชนิวส์ สื่อกัมพูชา รายงานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมว่า ตำรวจกัมพูชาได้บุกเข้าตรวจค้นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งถูกใช้เป็นแหล่งนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารที่ถูกนำไปใช้ในการปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์ของพวกแก๊งสแกมเมอร์
การบุกตรวจค้นดังกล่าวของตำรวจชุดเฉพาะกิจนำโดยพล.ต.อ.ยิม เลียง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ร่วมกับนายสิท วันนัก อัยการศาลเทศบาลกรุงพนมเปญ ซึ่งมีขึ้นภายใต้คำสั่งของพล.ต.อ.สา เท็ต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม โดยได้บุกเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ N42 ถนนเบโตง กลุ่ม 14 หมู่บ้าน 78 แขวงต้นเลียบสัก เขตจัมการ์มน กรุงพนมเปญ
ในระหว่างปฏิบัติการตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชาวจีน 3 ราย หนึ่งในนี้เป็นหัวหน้าแก๊ง และผู้ต้องสงสัยชาวกัมพูชา 4 คน พร้อมยึดของกลางเป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารเพื่อใช้ในการหลอกลวงออนไลน์ได้เป็นจำนวนมาก อาทิ โทรศัพท์มือถือ 239 เครื่อง อุปกรณ์สตาร์ลิงก์ 12 เครื่อง, จอ LCD 48 เครื่อง, คอมพิวเตอร์แบบ All-in-One จำนวน 447 เครื่อง, เคสคอมพิวเตอร์ (CPU) 147 ชุด, จอภาพ 239 เครื่อง, เครื่องชาร์จโทรศัพท์หลายช่อง 343 เครื่อง, เราเตอร์ Wi-Fi 89 เครื่อง และซิมการ์ดต่างประเทศ 18,950 ใบ ทั้งจากสหรัฐ ตุรกี ไทย เวียดนาม มาเลเซีย เม็กซิโก สเปน อิตาลี รวมถึงซิมการ์ดในประเทศ ได้แก่ Seatel, Smart, Cellcard และ Metfone
จากการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแก๊งหลอกลวงออนไลน์ โดยซิมการ์ดต่างประเทศถูกใช้สร้างบัญชีโซเชียลมีเดียปลอม เช่น Telegram, Messenger, WhatsApp, WeChat และ Zalo รวมถึงบัญชีธนาคารปลอมเพื่อใช้หลอกลวงเหยื่อในประเทศเป้าหมายต่าง ๆ
ในการสอบสวน ผู้ต้องสงสัยรับสารภาพว่าหลังจากได้รับคำสั่ง พวกเขาจะจัดเตรียมอุปกรณ์และส่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์
เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้รวบรวมเอกสารหลักฐานและส่งตัวผู้ต้องสงสัยทั้งหมดให้กับอัยการประจำศาลเทศบาลกรุงพนมเปญเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
หลังจากปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจกัมพูชายังคงสืบสวนเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวบุคคลและแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อสารอย่างผิดกฎหมายเพื่อดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมต่อไป