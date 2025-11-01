‘สี จิ้นผิง’ ดันตั้งองค์กรระดับโลก กำกับดูแล-ส่งเสริมความร่วมมือด้าน AI
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้ผลักดันข้อเสนอในการจัดตั้งองค์กรระดับโลกเพื่อกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์(AI) และวางบทบาทจีนให้เป็นทางเลือกแทนสหรัฐในความร่วมมือด้านการค้า ในระหว่างที่ผู้นำจีนร่วมประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก(เอเปค) ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
สำนักข่าวซินหัว สื่อทางการรายงานว่า ประธานาธิบดีสี กล่าวว่า องค์กรความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลก (World Artificial Intelligence Cooperation Organization) ที่เสนอให้ตั้งขึ้น อาจมีบทบาทในการกำหนดกฎเกณฑ์เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมความร่วมมือด้าน AI และทำให้ปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นผลประโยชน์สาธารณะสำหรับประชาคมระหว่างประเทศ
ประธานาธิบดีสีกล่าวเพิ่มเติมว่า AI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอนาคตและควรถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทุกประเทศและทุกภูมิภาค
ด้านเจ้าหน้าที่จีน กล่าวว่า องค์กรดังกล่าวอาจมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของจีน
ความเห็นดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำจีนกล่าวถึงเกี่ยวกับความริเริ่มนี้ที่มีการเปิดตัวในปีนี้ ในขณะที่สหรัฐปฏิเสธความพยายามที่จะกำกับดูแล AI ผ่านองค์การระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสียังเรียกร้องให้เอเปคส่งเสริมการหมุนเวียนเสรีของเทคโนโลยีสีเขียว ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมที่จีนมีบทบาทโดดเด่น เช่น แบตเตอรี่และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ด้วย
ทั้งนี้ชาติสมาชิกเอเปคได้เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมและข้อตกลงว่าด้วย AI รวมถึงการรับมือปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ในที่ประชุมเอเปคครั้งนี้ด้วย
ขณะที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดเอเปคในปี 2026 ที่นครเซินเจิ้น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตสำคัญของจีนตั้งแต่หุ่นยนต์ไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้า