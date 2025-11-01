มาเลย์ระทึก! ไฟไหม้ตึกสูง ‘ปิโตรนาส 3’ โชคดีไร้บาดเจ็บเสียชีวิต ชี้เป้าร้านอาหารต้นเพลิง (คลิป)
เดอะ สเตรทไทม์ส รายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้บนอาคารปิโตรนาส 3 ซึ่งเป็นตึกระฟ้าในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันเสาร์ (1 พ.ย.) นี้ ก่อเปลวไฟสีส้มและกลุ่มควันดำพุ่งขึ้นจากยอดตึกปกคลุมท้องฟ้า
ขณะสำนักข่าวเบอร์นามารายงานว่า ต้นเพลิงมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่งบนชั้นบนของอาคารสูงหลังนี้ หลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้รุดมายังที่เกิดเหตุเพื่อดับไฟในทันที
สื่อท้องถิ่นรายงานเพิ่มเติมอ้างหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยว่า ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บนตึกสูงแห่งนี้เมื่อเวลาประมาณ 06.40 น.ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตอบสนองในการดับเพลิงในที่เกิดเหตุภายในเวลาไม่ถึง 10 นาที ขณะที่ไม่มีรายงานผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ร้านอาหารที่ตั้งอยู่บนชั้น 57 ของอาคาร ซึ่งเป็นต้นเพลิงได้ถูกสั่งปิดชั่วคราวในขณะที่มีการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้น
สำหรับตึกปิโตรนาส 3 เป็นอาคารสูง 60 ชั้น หรือที่รู้จักกันในชื่อ เมนารา การีกาลี ตั้งอยู่ติดกับตึกแฝดปิโตรนาสอันโด่งดังในกรุงกัวลาลัมเปอร์ อาคารหลังเกิดเหตุนี้ประกอบด้วยพื้นที่สำนักงาน ร้านค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่ม