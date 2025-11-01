ย้อนภาพวันวาน เจ้าชายผู้สูงศักดิ์ ‘แอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก’ ถึงวันร่วงหล่นสู่สามัญ
กำลังเผชิญมรสุมชีวิตครั้งยิ่งใหญ่สำหรับอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก ในวัย 65 ปี พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ประมุขแห่งราชวงศ์อังกฤษในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ใช้นามสามัญว่า แอนดรูว์ เมาท์แบทเทน-วินด์เซอร์ หลังจากถูกกษัตริย์ชาร์ลส์ถอดอิสริยยศทั้งหมด เซ่นพิษพฤติกรรมอื้อฉาวคาวกามและการเข้าไปพัวพันกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักการเงิน ผู้ต้องหาคดีล่วงละเมิดทางเพศและค้าประเวณีเด็ก จนกลายข่าวดังกระฉ่อนโลก
โอกาสนี้ขอประมวลภาพในการย้อนวันวานของแอนดรูว์ ตั้งแต่วันยังทรงเป็นเจ้าชายน้อย แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ กระทั่งเติบใหญ่เป็นเจ้าชายหนุ่มทรงเสน่ห์ เป็นนายทหารรับใช้ชาติ ถึงวันพบรัก สร้างครอบครัว มีพระธิดา 2 พระองค์ สู่วันหย่าร้าง ถึงวันที่การใช้ชีวิตเริงโลกีย์อย่างสนุกสุดเหวี่ยงในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ได้ย้อนศรกลับมาทำร้ายตัวเอง จนสูญเสียความเป็นอภิสิทธิ์ชน และต้องลิ้มรสชีวิตเยี่ยงสามัญ