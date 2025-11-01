อินเดีย เหยียบกันตาย ในงานบุญวัดดัง ดับ 9 เจ็บอื้อ (คลิป)
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ในช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ เกิดเหตุการณ์เหยียบกันตายขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในรัฐอานธรประเทศ ทางตอนใต้ของประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 9 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย
รองมุขมนตรีของรัฐอานธรประเทศกล่าวว่า เหตุการณ์เหยียบกันตายเกิดขึ้นขณะที่ผู้ศรัทธาจำนวนมากรวมตัวกันที่วัดพระเวงกเตศวร ในเมืองศรีกากุลัม ในวันเอกาทศี ซึ่งเป็นวันที่ชาวฮินดูถือว่าเป็นวันมงคล สำหรับเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจะมีการสอบสวนเหตุการณ์ต่อไป
ขณะที่รัฐมนตรีประจำรัฐอานธรประเทศ เปิดเผยว่า มีผู้ศรัทธามากถึง 25,000 คน เบียดเสียดกันอยู่ในวัดดังกล่าว ซึ่งสามารถรองรับผู้คนได้เพียงประมาณ 2,000 คน จึงทำให้เกิดการเบียดเสียดเหยียบกันเกิดขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ประจำเขตได้รับคำสั่งให้จัดหาความช่วยเหลือทางการแพทยให้แก่ผู้บาดเจ็บ
ด้านนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย โพสต์บน X ว่า รัฐบาลจะจ่ายค่าชดเชย 200,000 รูปี (ราว 72,000 บาท) ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต และ 50,000 รูปี (ราว 18,000 บาท) ให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ
VIDEO | Andhra Pradesh: Stampede reported at Venkateswara Temple in Kashibugga in Srikakulam district; several devotees injured, rushed to hospital. More details are awaited.
(Source: Third Party)#AndhraPradesh pic.twitter.com/dOJxEI4JHC
— Press Trust of India (@PTI_News) November 1, 2025