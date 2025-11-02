เดโมแครตบีบ ‘อดีตเจ้าชายแอนดรูว์’ ขึ้นให้การปมความสัมพันธ์กับ ‘เอปสตีน’
สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตอย่างน้อย 4 คนจากคณะกรรมการกำกับดูแลและปฏิรูปรัฐบาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สอบสวนคดีความผิดของนายเจฟฟรีย์ เอปสตีน เศรษฐีชาวสหรัฐผู้กระทำความผิดในคดีล่วงละเมิดทางเพศและค้าประเวณีเด็ก ได้ออกมาเรียกร้องให้นายแอนดรูว์ เมาท์แบทเทน-วินด์เซอร์ อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ให้ขึ้นให้การต่อทางคณะกรรมการในสภาคองเกรส เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเขาและเอปสตีน
สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงถอดอิสริยยศทั้งหมดของพระอนุชาของพระองค์จากเดิมเป็นเจ้าชายแอนดรูว์ให้เหลือเป็น นายแอนดรูว์ เมาท์แบทเทน-วินด์เซอร์ ท่ามกลางแรงกดดันจากสาธารณชนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าชายแอนดรูว์และเอปสตีน ที่เคยมีความสนิทสนมกันและแอนดรูว์ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเวอร์จิเนีย จุฟเฟร ผู้เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของเอปสตีนขณะที่จุฟเฟรมีอายุ 17 ปี ซึ่งแอนดรูว์ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด
สมาชิกพรรคเดโมแครตอย่างน้อย 4 คนจากคณะกรรมการกำกับดูแลและปฏิรูปรัฐบาล ออกมาเรียกร้องให้นายแอนดรูว์ขึ้นให้การต่อทางคณะกรรมการ นายสุหาส สุพรามัณยัม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่า หากเขาต้องการกู้ชื่อเสียงของตัวเอง หากเขาต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้อง เขาก็ควรมาขึ้นให้การกับทางคณะกรรมการ โดยอาจจะเดินทางมาให้การคนเดียวหรือจะมีทนายความมาด้วยและอาจขอพูดกับทางคณะกรรมการเป็นการส่วนตัวก็ได้
สุพรามัณยัมกล่าวอีกว่า เหยื่อหลายคนจากการค้าประเวณีของเอปสตีนพูดถึงชื่อของอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ หมายความว่าเขาต้องมีส่วนรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง และเราอยากให้เขามาเล่าในสิ่งที่ตัวเองรู้ สุพรามัณยัมเน้นย้ำว่าทุกคนควรถูกสอบสวนทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นใคร จะเป็นชาวอเมริกันหรือไม่ก็ตาม
นายราจา กฤษณมุรติ สมาชิกคณะกรรมการอีกคนกล่าวว่าเขาพร้อมจะออกหมายเรียกอดีตเจ้าชายแอนดรูว์อย่างเป็นทางการ แต่การทำเช่นนั้นอาจมีความยากตรงที่แอนดรูว์ไม่ได้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่อยากให้แอนดรูว์มาขึ้นตอบคำถามต่อสภาคองเกรสโดยสมัครใจโดยไม่ต้องรอหมายเรียกเพราะทางคณะกรรมการอยากรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่เพื่อมอบความยุติธรรมให้กับเหยื่อของนายเอปสตีนแต่เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำรอย
นายสตีเฟ่น ลินช์ สมาชิกสภาคองเกรสอีกคนเปิดเผยว่าคำให้การของแอนดรูว์อาจมีประโยชน์ในการมอบความยุติธรรมให้กับเหยื่อของเอปสตีน แต่ขณะนี้คณะกรรมการไม่สามารถออกหมายเรียกเชิญแอนดรูว์มาให้การต่อสภาคองเกรสได้
ไม่ใช่แค่ในสหรัฐ แต่นายคริส ไบรอัน รัฐมนตรีกระทรวงการค้าแห่งสหราชอาณาจักรเรียกร้องให้แอนดรูว์ไปตอบคำถามเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเอปสตีนที่สหรัฐอเมริกาหากได้รับการเชิญเหมือนกับบุคคลธรรมดาทั่วไป
ราชวงศ์อังกฤษเล็งเห็นว่าแอนดรูว์มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเอง แม้ว่าแอนดรูว์จะปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดก็ตาม แอนดรูว์ถูกสั่งให้ออกจากพระตำหนัก รอยัลลอดจ์ ในพระราชวังวินด์เซอร์ไปยังพระตำหนักอีกแห่งในเมืองนอร์ฟอล์ค แต่ทางบีบีซีทราบข้อมูลมาว่าอดีตเจ้าชายแอนดรูว์จะออกจากพระราชวังวินด์เซอร์อย่างช้าที่สุดในช่วงปีใหม่