ระทึก! เกิดเหตุไล่แทงคนบนรถไฟในอังกฤษ บาดเจ็บสาหัส 9 ล่าสุดจับมือมีดได้แล้ว
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า เกิดเหตุการณ์ไล่แทงคนบนรถไฟในประเทศอังกฤษ เมื่อค่ำวันที่ 1 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างเดินทางจากเมืองดอนคาสเตอร์ไปยังกรุงลอนดอน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 10 คน โดยในนี้ 9 คนอาการสาหัส ขณะที่ตำรวจต่อต้านการก่อการร้ายกำลังร่วมสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจอังกฤษออกแถลงการณ์ว่าเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ก่อเหตุได้ 2 ราย พร้อมกับประกาศว่านี่เป็นเหตุการณ์ร้ายแรง โดยมีการประกาศโค้ด Plato แก่ตำรวจและทีมกู้ภัยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นการก่อการร้าย แต่ต่อมามีการยกเลิกการประกาศใช้โค้ดดังกล่าว แต่ตำรวจยังไม่เปิดเผยมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
คริส เคซีย์ หัวหน้าผู้กำกับการตำรวจอังกฤษกล่าวว่าอาจใช้เวลาสักระยะจึงจะยืนยันข้อมูลต่างๆ ในเหตุการณ์ไล่แทงคนในครั้งนี้และยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ถึงสาเหตุของการก่อเหตุ การไล่แทงคนบนรถไฟขบวนดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่รถไฟกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองฮันติงดอน ใกล้กับเมืองเคมบริดจ์ ตำรวจและเฮลิคอปเตอร์พยาบาลเดินทางไปถึงสถานีฮันติงดอนอย่างรวดเร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเวลาไม่นานหลังรถไฟมาถึงสถานี
นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ของอังกฤษกล่าวขอส่งความห่วงใยไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้