รมว.กห.สหรัฐชี้ อาเซียนต้องหนักแน่น ต่อต้านพฤติกรรม ‘ยั่วยุ’ ของจีนในทะเลจีนใต้
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า นายพีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐกล่าวในห้วงการเข้าร่วมการประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีกลาโหมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยืดหยัดอย่างมั่นคงและเสริมความเข้มแข็งให้กับกองทัพเรือของตัวเองเพื่อต้านทานพฤติกรรมที่เป็นการทำลายเสถียรภาพของจีนในทะเลจีนใต้
เฮกเซธได้พบหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของหลายชาติสมาชิกอาเซียนในค่ำวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยใช้โอกาสนี้เน้นย้ำความกังวลของสหรัฐต่อพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด ขณะที่ประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม และบรูไนก็อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้เช่นกัน ทำให้จีนมักปะทะกับเรือของฟิลิปปินส์อยู่บ่อยครั้ง เช่น การขับเรือพุ่งชนและฉีดปืนใหญ่น้ำใส่เรือของฟิลิปปินส์
เฮกเซธเตือนว่าพฤติกรรมยั่วยุของจีนคุกคามอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านและเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน “การที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์และอาณาเขตในทะเลจีนใต้ขัดแย้งกับความมุ่งมั่นของจีนว่าจะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ” เฮกเซธกล่าว พร้อมกับบอกอีกว่าเราต้องการสันติภาพ เราไม่ต้องการความขัดแย้ง แต่เราต้องทำให้แน่ใจว่าจีนจะไม่ได้เล็งที่จะครอบงำคุณหรือคนอื่นๆ
นอกจากนั้น เฮกเซธได้วิจารณ์จีนที่ประกาศตั้งเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในสันทรายสการ์โบโรห์ หลังยึดสันทรายดังกล่าวมาจากฟิลิปปินส์ในปี 2012 โดยบอกกับที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามของจีนที่จะขยายดินแดนและอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลในพื้นที่ของอาเซียน จึงเรียกร้องให้อาเซียนเร่งจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ระหว่างอาเซียนและจีน รวมถึงเสนอให้อาเซียนจัดตั้งระบบการสอดแนมทางทะเลและการตอบสนองเร่งด่วนเพื่อตอบโต้กับพฤติกรรมยั่วยุ
ในเดือนธันวาคมนี้ อาเซียนและสหรัฐจะมีการฝึกซ้อมทางทหารร่วมทางทะเล ซึ่งเฮกเซธบอกว่าจะช่วยยกระดับการประสานงานในภูมิภาคและรักษาเสรีภาพในการเดินเรือ
อย่างไรก็ตาม เฮกเซธได้พบหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อระหว่างกองทัพเพื่อพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเห็นพ้องกันว่าสันติภาพ เสถียรภาพ และความสัมพันธ์ที่ดีคือหนทางที่ดีที่สุดสำหรับทั้งสองประเทศ
ด้านจีนก็ได้ปฏิเสธการวิจารณ์ของเฮกเซธ โดยบอกว่าสหรัฐแทรกแซงกิจการภายภูมิภาคและยั่วยุให้เกิดความตึงเครียด ส่วนการลาดตระเวนและกิจกรรมของจีนนั้นถูกต้องตามกฎหมายมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่ที่เป็นของจีน