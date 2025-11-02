สี จิ้นผิง หยอกผู้นำเกาหลีใต้ ‘ตรวจเลยว่ามีแบ๊กดอร์ไหม’ หลังมอบสมาร์ทโฟนเสียวหมี่ให้
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ในการพบกันระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน กับประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ ในการประชุมผู้นำเอเปค ที่เมืองคยองจู ประเทศเกาหลีใต้ มีรายงานว่า ประธานาธิบดีจีน ได้มอบสมาร์ทโฟนยี่ห้อ “เสียวหมี่” ให้แก่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ก่อนจะหยอกว่า ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของสมาร์ทโฟนด้วย
ข่าวระบุว่า ถือเป็นเยือนเกาหลีใต้ ประเทศพันธมิตรของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี ของ สี จิ้นผิง ตัวเลือกที่ถูกเลือกให้นำมาเป็นของขวัญให้แก่ผู้นำเกาหลีใต้ คือ สมาร์ทโฟน เสียวหมี่ แบรนด์ใหญ๋จากประเทศจีน ที่ถูกนำมอบให้แก่ผู้นำเกาหลีใต้ ประเทศที่มี ซัมซุง เป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนระดับโลก เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นทางเทคโนโลยีของสี จิ้นผิง ที่เพิ่งได้รับการเน้นย้ำอีกครั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับล่าสุดของจีน
ข่าวระบุว่า ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ได้มอบ กระดานไม้อย่างดีที่สุด สำหรับเล่นเกมหมากล้อม ให้แก่ ประธานาธิบดีสี ก่อนที่ทั้งคู่จะเดินไปยังสมาร์ทโฟนที่ห่ออยู่ในกล่องดำ โดยนายอี ได้ยกกล่องหนึ่งขึ้นมาแล้วจ้องมอง ก่อนที่จะถามนายสีว่า “ความปลอดภัยในการสื่อสารเป็นอย่างไรบ้าง” ทำให้นายสีและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆพากันหัวเราะออกมาอย่างครื้นเครง ก่อนี่นายสี จะชี้ไปที่สมาร์ทโฟน และตอบไปว่า “คุณตรวจสอบได้เลยว่ามีแบ๊กดอร์หรือเปล่า”
โดยความเสี่ยงของแบ็กดอร์ หมายถึงวิธีการซ่อนเร้นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบสิทธิหรือการควบคุมความปลอดภัย
หลังจากนั้น ผู้นำทั้งสองต่างพากันหัวเราะ โดยนายอี ตบมือ ขณะที่พวกเขายังคงดำเนินการนำเสนอของขวัญกันต่อไป