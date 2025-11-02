ทรัมป์ จ่อหารือปธน.ซีเรีย สร้างประวัติศาสตร์ ผู้นำซีเรียคนแรกที่เยือนทำเนียบขาว
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐจะต้อนรับการมาเยือนของประธานาธิบดีอาห์เหม็ด อัล-ชาราของซีเรีย ที่ทำเนียบขาวสหรัฐ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในเร็วๆ นี้ โดยอัล-ชาราจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นประธานาธิบดีซีเรียคนแรกที่เดินทางเยือนทำเนียบขาว
เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวสหรัฐที่ไม่ขอเปิดเผยตัวตนกล่าวว่า การพบหารือระหว่างทรัมป์กับอัล-ชาราที่ทำเนียบขาวอาจมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้ ก่อนหน้านี้ ทรัมป์พบกับอัล-ชาราครั้งแรกระหว่างการเยือนประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 25 ปีที่ผู้นำสหรัฐพบกับผู้นำซีเรีย
การเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ของอัล-ชารามีขึ้นขณะที่ซีเรียพยายามหาทางออกจากการถูกนานาชาติคว่ำบาตรในยุคสมัยของอดีตประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ซึ่งต่อมาถูกกลุ่มต่อต้านของอัล-ชาราโค่นล้มเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดการปกครองซีเรียของตระกูลอัล-อัสซาด รวมถึงเป็นการพลิกสถานการณ์ของตัวอัล-ชาราเองที่เคยถูกสหรัฐตั้งค่าหัวถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพราะเขามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอัลเคดาและเคยเข้าร่วมการสู้รบต่อต้านกองทัพสหรัฐในประเทศอิรักก่อนจะเข้าสู่สงครามซีเรีย
ส่วนทรัมป์ก็พยายามเรียกร้องให้พันธมิตรในตะวันออกกลางใช้โอกาสนี้ในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลาง หลังอิสราเอลและกลุ่มฮามาสได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงไปเมื่อเดือนตุลาคม
ในห้วงการเยือนทำเนียบขาวในครั้งนี้ อัล-ชาราคาดว่าจะได้ลงนามข้อตกลงถึงความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรของสหรัฐในการต่อต้านกลุ่มไอเอส