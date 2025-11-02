ปธน.อิหร่านประกาศกร้าว จ่อสร้างโรงงานนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่ หลังโดนมะกันถล่มยับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีมาซูด เปเซซเคียนของอิหร่านกล่าวเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ว่าอิหร่านจะสร้างโรงงานนิวเคลียร์ขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิม หลังก่อนหน้านี้โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหลายแห่งถูกสหรัฐโจมตีเพราะต้องการขัดขวางไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเอง
สหรัฐอเมริกาทำการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายน แม้ว่าอิหร่านจะยืนกรานว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีวัตถุประสงค์เพื่อพลเรือนเท่านั้น ภายหลังการโจมตี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกครั้งหากอิหร่านจะสร้างโรงงานนิวเคลียร์ที่สหรัฐทำลายขึ้นมาใหม่
แต่ดูเหมือนว่าเปเซซเคียนจะไม่สนใจคำขู่ของทรัมป์ โดยเปเซซเคียนเดินทางเยี่ยมสำนักงานพลังงานปรมาณูแห่งชาติอิหร่านและได้กล่าวกับสื่อของทางการว่าอาคารและโรงงานที่พังเสียหายนั้นไม่ได้สร้างปัญหาให้กับอิหร่านแต่อย่างใดและอิหร่านจะสร้างโรงงานเหล่านี้ขึ้นมาใหม่ให้ดีกว่าเดิม
เปเซซเคียนยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน แก้ไขโรคและเพื่อสุขภาพของประชาชนเท่านั้น