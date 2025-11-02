แฉอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ เคยพาหญิงขายบริการ 40 คน เข้าโรงแรมหรูในไทย ระหว่างทริปที่ใช้เงินภาษีของปชช.
ยังคงมีข่าวคราวออกมาเรื่อยๆ สำหรับอดีตเจ้าชายแอนดรูว์ ที่ถูกถอดฐานันดรศักดิ์ไป หลังเกี่ยวข้องกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้ต้องหาคดีทางเพศ โดยให้ใช้พระนามเพียง “แอนดรูว์ เมานต์แบ็ตเทน วินด์เซอร์” และยังให้ออกจากที่ประทับในพระราชวังวินด์เซอร์ โดยล่าสุด เว็บไซต์ nypost.com รายงานว่า อดีตเจ้าชายแอนดรูว์ เคยนำหญิงขายบริการ 40 คน มาที่โรงแรม 5 ดาวแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งเป็นทริปที่ใช้เงินภาษีของประชาชนในการเดินทาง
เรื่องดังกล่าว เปิดเผยโดย แอนดรูว์ โลว์นี นักประวัติศาสตร์ราชวงศ์และนักเขียน ที่พูดในรายการพอดคาสต์ของ เดลีเมล์ ว่า มีทริปการเดินทางไปประเทศไทยที่โด่งดังมาก ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้าชายแอนดรูว์ ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ทูตด้านการค้าของสหราชอาณาจักร ได้เดินทางมาร่วมงานที่ประเทศไทย ในปี 2001 และเข้าพักที่โรงแรม 5 ดาว แทนที่จะพักที่สถานทูต ตามที่เคยทำมาก่อน โดยพระองค์ได้พาหญิงขายบริการ 40 คนไปที่โรงแรมเป็นเวลา 4 วัน ทั้งหมดนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกโดยนักการทูตและคนอื่นๆ
ทั้งนี้ การเดินทางระยะเวลาสั้นๆครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการเดินทางหลายครั้งของเจ้าชายแอนดรูว์ ที่ใช้ประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชน โดยโลว์นี บอกว่า พระองค์ใช้ข้ออ้างของบทบาทของทูตการค้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาจากเงินภาษีของประชาชน เพื่อที่ออกเดินทางไปในทริปเหล่านี้โดยพระองค์จะระบุช่วงเวลาส่วนตัว เป็นเวลา 2 สัปดาห์อยู่เสมอ ดังนั้น ก็เท่ากับว่า ประชาชนจ่ายค่าพักผ่อนให้พระองค์ แล้วพระองค์ก็นำไปทำอะไรต่อมิอะไร