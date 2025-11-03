อัฟกันเจอดินไหว 6.3 ใกล้เมืองใหญ่ทางเหนือ อาฟเตอร์ช็อคอีก 5 ครั้ง ดับแล้ว 4
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ (USGS) รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 6.3 แมกนิจูดใกล้กับมาซาร์-อี-ชาริฟ หนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนืออัฟกานิสถาน ศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ติดราว 28 กิโลเมตร เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย
เมืองมาซาร์-อี-ชาริฟ เป็นเมืองเอกของจังหวัดบัลค์ และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาคเหนือของอัฟกานิสถาน ทั้งยังตั้งอยู่ใกล้กับเมืองคูล์ม เหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน ตามเวลาท้องถิ่น
ฮาจี ไซด์ โฆษกของผู้ว่าราชการจังหวัดบัลค์ กล่าวว่า ความเสียหายเกิดขึ้นทั้งกับทรัพย์สินและชีวิตผู้คน ทั้งยังมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก จนถึงขณะนี้มีการยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย สถานที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อมัสยิดบลูมอสก์ในเมืองมาซาร์-อี-ชาริฟ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เชื่อกันโดยบางฝ่ายว่าเป็นที่ฝังศพของฮัซรัตอาลี คอลีฟะห์ องค์ที่ 4 ของศาสนาอิสลามและเป็นบุตรเขยของศาสดามูฮัมหมัด
แบบจำลองของ USGS ประเมินว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน โดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน ซึ่งเป็น 3 ประเทศที่มีพรมแดนติดกับภาคเหนือของอัฟกานิสถาน
สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอัฟกานิสถานออกแถลงการณ์ว่า หลายจังหวัดรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อเวลาประมาณตี 1 วันนี้
ระบบเตือนภัย PAGER ของ USGS ได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยระดับสีส้ม ซึ่งเป็นการประเมินความเสียหายทั้งด้านเศรษฐกิจและการสูญเสียชีวิตหลังเกิดแผ่นดินไหว
“มีแนวโน้มที่จะมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก และภัยพิบัติอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เหตุการณ์ในอดีตที่มีการแจ้งเตือนภัยในระดับนี้ จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองในระดับภูมิภาคหรือระดับชาติ” รายงานจากระบบของ USGS ระบุ
ราฮิมา ซึ่งเป็นอดีตครูให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่า ไม่เคยเจอแผ่นดินไหวที่รุนแรงขนาดนี้มาก่อนในชีวิต แรงสั่นสะเทือนทำให้กระจกหน้าต่างบ้านแตก และปูนที่ฉาบผนังบางส่วนหลุดร่อนลงมา โชคดีที่บ้านของเธอสร้างด้วยคอนกรีตและตั้งอยู่ในเขตเมือง แต่ไม่รู้ว่าบ้านที่ทำจากดินโคลนในชานเมืองจะรอดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้หรือไม่
ตามการรายงานของ USGS หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งแรก มีอาฟเตอร์ช็อคตามมาอย่างน้อย 5 ครั้ง โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดมีขนาด 5.2 แมกนิจูด
ทั้งนี้ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ในพื้นที่ภูเขาทางตะวันออกของอัฟกานิสถาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,200 ราย และบาดเจ็บอีกหลายพันคน ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง
ก่อนหน้านี้ในเดือนตุลาคม 2023 ก็เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ทางภาคตะวันตกของอัฟกานิสถาน ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 2,000 รายเช่นกัน