ของสหรัฐคนเดียว! ทรัมป์ ปิดประตูขายชิปเอไอสเปกสูงสุดของ ‘เอ็นวิเดีย’ ให้ประเทศอื่น
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า ชิป Blackwell ที่มีขีดความสามารถในด้านปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ของบริษัทเอ็นวิเดียจะถูกสงวนไว้ให้กับบริษัทของสหรัฐเท่านั้น และจะไม่ส่งออกให้กับประเทศอื่นๆ หรือบริษัทอื่นๆ
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายงาน 60 Minutes ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอส ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ระหว่างเดินทางอยู่บนเครื่องบินประจำตำแหน่งแอร์ฟอร์ซวัน ว่าจะมีแค่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่จะเข้าถึงชิป Blackwell สเปกขั้นสูงสุดของเอ็นวิเดีย และจะไม่มีการส่งชิปนี้ให้กับคนอื่น
คำกล่าวของทรัมป์สื่อให้เห็นว่าทรัมป์อาจจำกัดการส่งออกชิปประมวลผลเอไอของสหรัฐอย่างรัดกุมกว่าที่เจ้าหน้าที่สหรัฐเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้จีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกอาจไม่สามารถเข้าถึงชิปประมวลผลเอไอที่มีความล้ำสมัยเช่นนี้ โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม เอ็นวิเดียเพิ่งประกาศว่าจะส่งชิป Blackwell จำนวนกว่า 260,000 ชิปให้กับเกาหลีใต้ และบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ เช่น บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับกรณีเรื่องการขายชิป Blackwell ให้กับบริษัทจีนนั้น ทรัมป์บอกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการขายชิป Blackwell สเปกสูงสุดให้กับบริษัทจีน แต่ไม่ปฏิเสธที่จะให้จีนซื้อชิปดังกล่าวที่มีสเปกรองลงมา โดยจะเปิดทางให้จีนเจรจากับทางเอ็นวิเดียแต่จะต้องไม่ใช่การซื้อชิปสเปกสูงสุด
ประเด็นการขายชิป Blackwell เวอร์ชั่นใดๆ ให้กับบริษัทจีนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้กับกลุ่มที่ต่อต้านจีนในสหรัฐ เพราะกังวลว่าจีนจะนำชิปเหล่านี้ไปใช้เพิ่มขีดความสามารถทางการทหารและยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีเอไอ