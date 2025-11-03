ฮามาส ส่งคืนอีก 3 ร่างตัวประกัน อิสราเอล เร่งส่งพิสูจน์อัตลักษณ์ โวยทัพยิวละเมิดหยุดยิง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ฮามาสได้ส่งมอบร่างของตัวประกันที่เสียชีวิตแล้วอีก 3 ราย ให้กับอิสราเอล เมื่อวันอาทิตย์ (2 พ.ย.) ที่ผ่านมา แม้ว่าฮามาสจะกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซา
สำนักงานของนายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล แถลงว่า กองกำลังอิสราเอลในฉนวนกาซาได้รับมอบร่างตัวประกันทั้ง 3 รายดังกล่าวจากกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาผ่านองค์การกาชาดระหว่างประเทศ โดยร่างของตัวประกันทั้งหมดนี้จะถูกส่งกลับมาอิสราเอลเพื่อทำการพิสูจน์อัตลักษณ์ต่อไป
คาดว่าร่างของตัวประกัน 3 รายนี้เป็นหนึ่งใน 11 ร่างตัวประกันที่อิสราเอลต้องการนำกลับมาจากกาซาภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง โดยที่อิสราเอลกล่าวตำหนิฮามาสว่าส่งคืนตัวประกันให้ล่าช้า แต่กลุ่มฮามาสอ้างว่ากลุ่มตนกำลังเร่งดำเนินการส่งคืนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่ยากลำบาก
การส่งคืนร่างตัวประกันดังกล่าวยังมีขึ้นในขณะที่อิสราเอลได้โจมตีทางอากาศสังหารชายคนหนึ่งทางตอนเหนือของฉนวนกาซา ซึ่งกองทัพอิสราเอลอ้างว่าเครื่องบินของกองทัพได้โจมตีกลุ่มติดอาวุธที่เป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังอิสราเอล ขณะที่โรงพยาบาลอัล-อาห์ลี เปิดเผยว่าชายคนหนึ่งถูกสังหารเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศเข้าใส่ตลาดขายผักในย่านเชจาอิยะฮ์ ในเมืองกาซาซิตี้
ด้านนายเนทันยาฮูกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กรุงเยรูซาเล็มว่า ยังคงมีแหล่งกบดานของกลุ่มติดอาวุธฮามาสอยู่ในหลายพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราในฉนวนกาซาและเราจะกำจัดพวกเขาอย่างเป็นระบบ
ด้านกลุ่มฮามาสได้เผยแพร่ข้อมูลที่มีการลิสต์เป็นรายการระบุอ้างว่าอิสราเอลได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ขณะที่ผู้อำนวยการของสำนักงานฝ่ายสื่อของรัฐบาลกาซาปฏิเสธว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยการโจมตีทหารอิสราเอลแต่อย่างใด