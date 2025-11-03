‘ทรัมป์’ โว ‘สี’ ให้คำมั่น ไม่ลงมือกับไต้หวัน ขณะตนรั้งเก้าอี้ ปธน.
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ กล่าวว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนได้ให้คำมั่นกับเขาว่า ปักกิ่งจะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ประกาศไว้มานานในการรวมไต้หวันเข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ ขณะที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐ
ทรัมป์กล่าวว่า ประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมานานเกี่ยวกับไต้หวัน ไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกับประธานาธิบดีสี ระหว่างการหารือของพวกเขาเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นหลัก แต่ทรัมป์แสดงความมั่นใจว่า จีนจะไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อไต้หวันในระหว่างที่เขายังอยู่ในตำแหน่ง
“สีพูดอย่างเปิดเผย และเจ้าหน้าที่ของเขาก็พูดอย่างเปิดเผยในการประชุมว่า เราจะไม่ทำอะไรทั้งสิ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังดำรงตำแหน่ง เพราะพวกเขารู้ดีว่าจะเกิดผลตามมาอย่างไร” ทรัมป์กล่าวในการให้สัมภาษณ์รายการ 60 Minutes ของสถานี CBS ซึ่งออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน
ผู้สื่อข่าวถามทรัมป์ว่า เขาจะสั่งกองกำลังสหรัฐให้ปกป้องไต้หวันหากจีนโจมตีหรือไม่ ทรัมป์เลี่ยงที่จะตอบตรงๆ ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐภายใต้การบริหารของทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครต ต่างก็ยึดนโยบาย “ความคลุมเครือเชิงยุทธศาสตร์” ต่อไต้หวัน ซึ่งหมายถึงการไม่เปิดเผยล่วงหน้าว่าสหรัฐจะเข้าช่วยเหลือไต้หวันในสถานการณ์เช่นนี้หรือไม่
“คุณจะรู้คำตอบเมื่อมันเกิดขึ้น และเขาก็เข้าใจคำตอบนั้นดี” ทรัมป์กล่าวถึงประธานาธิบดีสี
ด้านนายหลิว เผิงอวี่ โฆษกสถานทูตจีนประจำกรุงวอชิงตัน ปฏิเสธที่จะตอบคำถามโดยตรงว่าทรัมป์ได้รับคำมั่นจากสี หรือเจ้าหน้าที่จีนเกี่ยวกับไต้หวันหรือไม่ แต่เขายืนยันในแถลงการณ์ว่า จีนจะไม่มีวันยอมให้บุคคลหรือกองกำลังใดๆ แยกไต้หวันออกจากจีน ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
“ปัญหาไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีน และผลประโยชน์สูงสุดและศักดิ์ศรีแห่งชาติของจีนที่ไม่อาจประนีประนอมได้ วิธีการแก้ไขปัญหาไต้หวันเป็นเรื่องของประชาชนจีนเอง และมีเพียงประชาชนจีนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจ” แถลงการณ์ของนายหลิวระบุ
ทำเนียบขาวก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเช่นกันว่า สี จิ้นผิง หรือเจ้าหน้าที่จีนให้คำมั่นดังกล่าวกับทรัมป์เมื่อใดว่า จะไม่มีการใช้กำลังทางทหารกับไต้หวันในช่วงเวลาที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี