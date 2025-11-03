เดือดไม่หยุด ทหารเมียนมา ระเบิดสำนักงาน เคเคปาร์ค อีกรอบ ห่างชายแดนไทย 500 ม.
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) ได้รับรายงานความเคลื่อนไหว กรณี ทหารเมียนมา โดยกองพลทหารราบเบาที่ 22 (พล.ร.เบา 22) บก.ควบคุมพื้นที่ 2 ร่วมกับ กกล.BGF ระเบิดอาคารสำนักงาน ภายในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเคปาร์ค (KK Park ) บ.เองจีเหมี่ยง อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นครั้งที่ 21 ด้านตรงข้าม บ.แม่กุใหม่ท่าซุง ม.9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ 500 เมตร ไม่มีผลกระทบต่อฝั่งไทย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด โดยทางหน่วยได้ติดตามความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
Advertisement