สหรัฐ จ่อชัตดาวน์นานสุดในปวศ. ทรัมป์ไม่สะท้านแม้เดโมแครตกดดันหนัก
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ กล่าวให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการชัตดาวน์รัฐบาลว่าเขาจะไม่ยอมให้พรรคเดโมแครตมาบีบกดดันเขาให้เจรจาขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ ทำให้รัฐบาลสหรัฐอาจทุบสถิติเป็นการชัตดาวน์รัฐบาลที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ในสัปดาห์นี้
จนถึงตอนนี้ รัฐบาลสหรัฐชัตดาวน์มาแล้วเป็นเวลา 33 วันและกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่ 6 มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะแซงหน้าทุบสถิติการชัตดาวน์นานที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ 35 วันที่ทำไว้ในปี 2019 ซึ่งขณะนั้นทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพื่อก่อสร้างกำแพงกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและเม็กซิโก
ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับรายการ 60 Minutes ของสถานีโทรทัศน์ซีบีเอสที่ออกอากาศ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ว่าเขาจะเริ่มการเจรจากับพรรคเดโมแครตในเรื่องขยายเวลาเงินอุดหนุนประกันสุขภาพต่อเมื่อมีการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวเพื่อเปิดรัฐบาลอีกครั้งเท่านั้น ขัดแย้งกับจุดยืนของเดโมแครตที่โหวตคัดค้านร่างงบประมาณชั่วคราวถึง 13 ครั้งเพราะต้องการให้รีพับลิกันยอมมาเจรจาในเรื่องนี้ก่อนจึงจะยอมร่วมโหวตสนับสนุนร่างงบประมาณชั่วคราว
ความเห็นของทรัมป์ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเพราะหมายความว่ารัฐบาลจะชัตดาวน์ต่อไปอีกสักระยะ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางไม่ได้รับค่าจ้างต่อไป แถมยังก่อให้เกิดคำถามว่าชาวอเมริกัน 42 ล้านคนจะยังคงได้รับความช่วยเหลือในโครงการด้านอาหารของรัฐบาลกลางหรือไม่ ทรัมป์กล่าวโจมตีเดโมแครตอีกว่าสูญเสียแนวทางของตัวเอง และสุดท้ายเดโมแครตจะต้องยอมให้กับรีพับลิกันเอง หากเดโมแครตไม่ยอมโหวตร่างงบประมาณชั่วคราวก็ถือว่านั่นเป็นปัญหาของเดโมแครตเอง
นอกจากนั้น ทรัมป์ยังพูดถึงการเรียกร้องให้สมาชิกพรรครีพับลิกันแก้ไขกฎของวุฒิสภาเพื่อยกเลิกกฎฟิลิบัสเตอร์ที่ให้วุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายโดยใช้เสียงสนับสนุนในวุฒิสภา 60 เสียงขึ้นไปจากทั้งหมด 100 ที่นั่ง ซึ่งวุฒิสภาของรีพับลิกันเคยปฏิเสธข้อเรียกร้องของทรัมป์มาแล้วในการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในสมัยแรก โดยให้เหตุผลว่ากฎฟิลิบัสเตอร์มีความสำคัญต่อสถาบันและช่วยให้รีพับลิกันคัดค้านนโยบายของเดโมแครตได้ในขณะที่รีพับลิกันไม่ได้ครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา
ทรัมป์กล่าวว่า “รีพับลิกันต้องแข็งข้อขึ้น หากเรายกเลิกกฎฟิลิบัสเตอร์ได้ เราก็ทำในสิ่งที่เราต้องการได้” อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการชัตดาวน์รัฐบาลเริ่มรุนแรงขึ้น ทางพรรครีพับลิกันคาดหวังว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตบางคนจะยอมโหวตผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวเสียที หลังสมาชิกเดโมแครตสายกลางบางคนมีการเจรจากับรีพับลิกันถึงการที่รีพับลิกันจะยอมโหวตขยายระยะเวลาการให้เงินอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อแลกกับการให้เดโมแครตโหวตสนับสนุนร่างงบประมาณชั่วคราวเพื่อยกเลิกการชัตดาวน์รัฐบาล
นายจอห์น ธูน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกัน กล่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ว่าเราต้องการเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรคเดโมแครตอีก 5 เสียงที่มีจุดยืนว่าเราให้ความสำคัญกับชีวิตของชาวอเมริกันมากกว่าเรื่องอำนาจต่อรองทางการเมือง