สถานทูตไทย-อังกฤษ ร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธปทีป ฉลอง 170 ปีสัมพันธ์การทูต
สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน ได้ร่วมกันจัดพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานพิเศษ ณ วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เนื่องในโอกาสครบรอบ 170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตสหราชอาณาจักรและประเทศไทย
พิธีอันเป็นเอกลักษณ์นี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสำหรับบูรณะหลังคาของวัดพุทธปทีป โดยมี มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ฯพณฯ ณัฏฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตไทยประจำสหราชอาณาจักร พระราชวิเทศปัญญาคุณ (เหลา ปญฺญาสิริ) เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป และผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรเข้าร่วมพิธี
สหราชอาณาจักรและประเทศไทยมีความผูกพันกันด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันในเรื่องเสรีภาพทางศาสนา ความเคารพซึ่งกันและกัน และความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง วัดพุทธปทีปถือเป็นศูนย์กลางที่สำคัญทางวัฒนธรรมสำหรับชาวพุทธของไทย และเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานถือเป็นรูปแบบสูงสุดของการอุปถัมภ์ทางศาสนาในพระพุทธศาสนาไทย โดยเป็นพิธีที่พระมหากษัตริย์ทรงถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์หลังสิ้นสุดเทศกาลออกพรรษา ประเพณีอันยาวนานนี้แสดงถึงสายสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และคณะสงฆ์
ในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งประวัติศาสตร์ ณ กรุงลอนดอนนี้ เอกอัครราชทูตอังกฤษและไทยได้ร่วมกันถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนามพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดป้ายที่ระลึกภายในวัด
มาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนามพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสสำคัญนี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณอันลึกซึ้ง มิตรภาพที่ยั่งยืน และความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศของเรา”
พระราชวิเทศปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน กล่าวว่า “โอกาสอันศักดิ์สิทธิ์นี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างคุณค่าร่วมกันในเรื่องความเมตตาและความสามัคคี แต่ยังเป็นการเปิดบทใหม่ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาไทยในสหราชอาณาจักรอีกด้วย”
พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนี้จัดขึ้นหลังจากพิธีทอดผ้าป่าที่สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำกรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ
วัดพุทธปทีปก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 เป็นวัดพุทธไทยแห่งแรกที่ก่อตั้งในสหราชอาณาจักร ปีนี้วัดพุทธปทีปฉลองครบรอบ 60 ปี วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมสำหรับชุมชนชาวไทยในสหราชอาณาจักร ซึ่งมีประมาณ 50,000 คน รวมถึงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมและความเข้าใจทางศาสนา
วัดพุทธปทีปยังเป็นตัวอย่างสำคัญของวัฒนธรรมการใช้วัสดุของไทยในสหราชอาณาจักร โดยมีภาพพระพุทธรูปอายุ 650 ปีจากสมัยสุโขทัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานเมื่อปี พ.ศ. 2509 พระอุโบสถของวัดประดับด้วยจิตรกรรมฝาผนังพุทธศิลป์ไทยอันงดงาม ถือเป็นตัวอย่างหายากของสถาปัตยกรรมไทยแบบดั้งเดิมในโลกตะวันตก วัดพุทธปทีปเป็นองค์กรการกุศลที่จดทะเบียน ตั้งอยู่ในวิมเบิลดัน ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน