สุดท้าย! อังกฤษจ่อถอดยศทหาร ‘แอนดรูว์’ ทรัมป์เห็นใจ ชี้โศกนาฎกรรมของครอบครัว
หลังจากมีประกาศถอดยศเจ้าชายของแอนดรูว์เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม จากการที่แอนดรูว์พัวพันกับข่าวอื้อฉาวเพราะความใกล้ชิดกับเจฟฟรีย์ เอปสตีน นักการเงินซึ่งพัวพันกับคดีล่วงละเมิดทางเพศและค้าประเวณีเด็ก ล่าสุดทางการอังกฤษเดินหน้าถอดถอนยศทางทหารสุดท้ายของแอนดรูว์แล้ว
จอห์น ฮีลีย์ รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษ ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ว่า คิงชาร์ลส์ที่ 3 ได้ตัดสินพระทัยให้ทำการถอดยศทหารสุดท้ายที่เหลืออยู่ของแอนดรูว์ด้วย ซึ่งฮีลีย์ระบุว่า นี่คือการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่คิงชาร์ลส์ระบุว่าควรทำ และเรากำลังดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในเวลานี้ ทั้งนี้ แอนดรูว์ยังคงมีตำแหน่งพลเรือโทของกองทัพอังกฤษ เมื่อเขาออกจากกองทัพในปี 2022
เมื่อสัปดาห์ก่อน พระราชวังบักกิงแฮมออกประกาศว่า คิงชาร์ลส์ได้ถอดยศเจ้าชายของแอนดรูว์ และสั่งให้ย้ายออกจากตำหนักในพระราชวังวินด์เซอร์ หลังแอนดรูว์เชื่อมโยงกับเรื่องอื้อฉาวของเอปสตีนมานานหลาย
ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเสียใจต่อราชวงศ์อังกฤษหลังคิงชาร์ลส์ได้ประกาศถอดยศเจ้าชายของแอนดรูว์ โดยทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับราชวงศ์อังกฤษเป็นเรื่องที่แย่มาก มันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้า และเขารู้สึกเสียใจกับราชวงศ์อย่างยิ่ง
ทั้งนี้ ทรัมป์ ซึ่งเคยเป็นเพื่อนของเอปสตีนก็กำลังเผชิญกับความยุ่งยากที่เกี่ยวข้องกับข่าวอื้อฉาวของเอปสตีน ซึ่งสมาชิกพรรคเดโมแครตและสมาชิกของรีพับลิกันบางส่วนต้องการให้รัฐบาลสหรัฐเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีของเอปสตีน แม้ทรัมป์จะออกมาระบุว่า เขากับเอปสตีนขัดแย้งกันมานานก่อนการเสียชีวิตของเอปสตีนในคุกเมื่อปี 2019 ระหว่างรอคำตัดสินของศาลในคดีล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาววัยรุ่นมากกว่าร้อยคน