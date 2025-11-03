สิงคโปร์ เปิดแผนชง บ้านพัก ‘ลี กวนยิว’ นายกฯคนแรกของปท. เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
รัฐบาลสิงคโปร์ประกาศเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนว่า มีแผนจะประกาศให้บ้านพักของนายลี กวนยิว นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ เป็นอนุสรณ์สถานแห่งชาติ หลังจากบ้านหลังนี้ที่มีประวัติยาวนานได้กลายเป็นชนวนให้เกิดศึกพิพาทขึ้นระหว่างพี่น้องตระกูลลี
คณะกรรมการมรดกแห่งชาติและสำนักงานที่ดินของสิงคโปร์ แถลงว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาประเมินว่าบ้านพักของนายลี กวนยิว ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1898 ตั้งอยู่ที่ 38 ถนนอ็อกซ์ลีย์นั้น ทรงคุณค่าแก่การสงวนรักษา โดยผ่านเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในช่วงทศวรรษ 1950 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของสิงคโปร์จากยุคอาณานิคมสู่การเป็นประเทศเอกราช
คณะกรรมการที่ปรึกษาพบว่า สถานที่ดังกล่าวมีความสำคัญในระดับชาติ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง และสมควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ หากสถานที่นี้ได้รับการอนุรักษ์และจัดซื้อไว้ ก็จะถูกปรับให้เป็นพื้นที่สาธารณะ เช่น อุทยานมรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้ นายลี กวนยิว ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปี ค.ศ.2015 ได้แสดงเจตจำนงต่อสาธารณชนว่าเขาต้องการให้รื้อบ้านหลังนี้ โดยระบุไว้ในพินัยกรรมด้วย พร้อมระบุอีกว่าหากไม่สามารถดำเนินการเช่นนั้นได้ เขาก็ต้องการให้ปิดบ้านหลังนี้ไม่ให้บุคคลอื่นเข้า ยกเว้นครอบครัวและลูกหลานของเขา
คณะกรรมการได้เสนอทางเลือกหลายทางในการจัดการกับบ้านหลังนี้ เช่น การอนุรักษ์บ้านทั้งหลังไว้ การเก็บรักษาไว้เฉพาะห้องอาหาร การรื้อถอนเฉพาะบางส่วน หรือการรื้อถอนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการระบุว่า ไม่ว่าจะทางเลือกไหน รัฐบาลจะเคารพความปรารถนาของนายลี กวนยิว และจะลบหรือรื้อถอนส่วนที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยส่วนตัวของนายลีและครอบครัวออกจากตัวอาคารทั้งหมด
กรณีบ้านพักของนายลีได้ตกเป็นประเด็นใหญ่ในการเปิดศึกพิพาทระหว่างพี่น้องตระกูลลี หลังการเสียชีวิตของผู้เป็นบิดา โดยในขณะที่นายลี เซียนลุง พี่ชายคนโตซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของสิงคโปร์ ได้มอบหน้าที่ให้รัฐบาลเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อกับบ้านหลังดังกล่าว แต่ดอกเตอร์ลี เว่ย หลิง น้องสาวซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตลงแล้ว และนายลี เซียนหยาง น้องชาย ประสงค์ให้ทำลายบ้านหลังนี้ทิ้งอันเป็นไปตามความประสงค์ของบิดา