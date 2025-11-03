Nissan คาดปี 2025 ขาดทุน 5.76 หมื่นล้าน ผลกระทบภาษีทรัมป์ – ยอดขายซบ
สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า นิสสัน มอเตอร์ (Nissan Motor Co.) ของญี่ปุ่น เปิดเผยตัวเลขคาดการณ์การขาดทุน 2.75 แสนล้านเยน (ราว 5.76 หมื่นล้านบาท) ในปีงบการเงิน 2025 โดยอ้างอิงสาเหตุจากผลกระทบของมาตรการภาษีศุลกากรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและยอดจำหน่ายที่ซบเซา
รายงานแนวโน้มการเงินประจำปีงบการเงิน 2025 ซึ่งสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2026 ฉบับปรับปรุงล่าสุด คาดการณ์ว่ารายได้จะอยู่ที่ 11.7 ล้านล้านเยน (ราว 2.45 ล้านล้านบาท) โดยมีการขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งสะท้อนความท้าทายในช่วงครึ่งหลังของปีงบฯ เพราะความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีศุลกากร และปัจจัยภายนอกอื่นๆ
นิสสัน มอเตอร์ คาดการณ์การขาดทุน 3 หมื่นล้านเยน (ราว 6.29 พันล้านบาท) ในช่วงครึ่งแรกของปีงบฯ หรือช่วงเดือนเมษายน-กันยายน ซึ่งดีกว่าการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระบุตัวเลขสูงถึง 1.8 แสนล้านเยน (ราว 3.77 หมื่นล้านบาท)
เจเรมี ปาแปง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของนิสสัน มอเตอร์ กล่าวว่าแม้มาตรการลดต้นทุนจะปรากฏผลดีชั่วคราวในช่วงครึ่งแรกของปีงบการเงิน 2025 แต่คาดว่าช่วงครึ่งหลังจะยังคงเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันที่ดุเดือด ความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน และความผันผวนตามฤดูกาลของธุรกิจ