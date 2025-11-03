ลีเซียนลุง ถวายสักการะ สมเด็จพระพันปีหลวง ยกพระราชกรณียกิจ เป็นแรงบันดาลใจคนทั่วโลก
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน นายลีเซียนลุง อดีตนายกฯ สิงคโปร์ เดินทางมาวางพวงมาลา ถวายสักการะ เบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเกียรติสูงสุด ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และได้ไปยังอาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ทิศตะวันตก เพื่อลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวง ในฐานะมิตรประเทศที่มีความผูกพันอย่างใกล้ชิด
การนี้ นายลีเซียนลุง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความอาลัย ความว่า ผมได้เดินทางมาที่กรุงเทพฯ เพื่อถวายความเคารพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี ของประเทศไทย
ครั้งสุดท้ายที่ผมได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมราชชนนี คือ พ.ศ.2552 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่หัวหิน
พระองค์ และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โครงการพระราชดำริมากมาย ทั้ง ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม และทรงอุทิศพระองค์อย่างไม่ลดละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
มรดกแห่งการรับใช้ราชอาณาจักรไทยตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับประเทศไทยและคนทั่วโลกไปอีกนาน
Ho Ching และผม ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนชาวไทย ในยามโศกเศร้านี้ สิงคโปร์ขอร่วมแสดงความอาลัยและร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประเทศไทย และขอ สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัย