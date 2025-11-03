กัมพูชา รวบ ชาวอินโดนีเซีย 106 ราย พัวพัน ฉ้อโกงออนไลน์ 4 เดือน จับแล้ว 3,400 ราย
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ไชน่า ซินหัว รายงานว่า กัมพูชารวบชาวอินโดนีเซีย 106 ราย พัวพัน ฉ้อโกงออนไลน์
ทางการกัมพูชาจับกุมชาวอินโดนีเซีย 106 ราย ซึ่งเป็นผู้หญิง 36 ราย ฐานต้องสงสัยดำเนินการหลอกลวงทางออนไลน์ ระหว่างการบุกตรวจค้นอาคารให้เช่าในเขตตวลโก๊กของกรุงพนมเปญเมื่อวันศุกร์ (31 ตุลาคม) พร้อมยึดโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหลายสิบเครื่อง รวมถึงรถยนต์ 2 คัน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน คณะกรรมการปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์ของกัมพูชาระบุว่าทางการกัมพูชาจะดำเนินการทางกฎหมายกับบรรดาผู้บงการทั้งหมดอย่างเข้มงวดที่สุด โดยไม่มีข้อยกเว้นภายใต้กรอบปฏิบัติการปราบปรามการฉ้อโกงทางออนไลน์
อนึ่ง กัมพูชาได้ดำเนินปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกงทางไซเบอร์ทั่วประเทศครั้งประวัติการณ์ เพื่อรักษาและปกป้องความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของสังคม โดยมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงทางออนไลน์จาก 20 สัญชาติ รวมมากกว่า 3,400 ราย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม