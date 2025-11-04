ฟิลิปปินส์อ่วม ไต้ฝุ่นคัลแมกีพัดถล่ม เสียชีวิตแล้ว 1 อพยพคนนับแสน
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ไต้ฝุ่นคัลแมกี เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วและพัดถล่มตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 ราย และยังทำให้เกิดน้ำท่วม ไฟดับ และประชาชนนับหมื่นคนต้องอพยพออกจากที่อยู่
ข่าวระบุว่า ไต้ฝุ่นคัลแมกี ได้พัดถล่มเมืองซาไก จังหวัดเนกรอส ออกซิเดนทอล ในช่วงเช้า ด้วยความเร็วลมที่พัดต่อเนื่องสูงถึง 150 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วลมกระโชกสูงถึง 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากที่ขึ้นฝั่งเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่เมืองซีลาโก จังหวัดเลย์เตใต้ ทางตะวันตก
ทั้งนี้ คัลแมกี ซึ่งถือเป็นพายุไซโคลนเขตร้อนลูกที่ 20 ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปีนี้ ได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และคาดว่า จะเริ่มเคลื่อนตัวออกจากบริเวณตะวันตกของหมู่เกาะเข้าสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงบ่ายวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายนนี้ มีรายงานหมู่บ้านเก่าแก่แห่งหนึ่งในเมืองเซาเธิร์น เตย์เต ไฟฟ้าดับด้วย
โดยก่อนหน้าที่ไต้ฝุ่นคัลแมกีจะขึ้นฝั่ง เจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพผู้คนกว่า 150,000 คน ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของประเทศ ไปยังพื้นที่ปลอดภัย พร้อมกับเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนัก ลมกระโชก และคลื่นพายุซัดฝั่ง สูงไม่เกิน 3 เมตร
ทั้งนี้ ไต้ฝุ่นคัลแมกี มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ราว 600 กิโลเมตร และคาดว่าจะถล่มจังหวัดตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ รวมทั้งจังหวัดเซบู ที่ยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 แมกนิจูด ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน และทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 79 คน ชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยหลายพันคน เนื่องจากบ้านเรือนพังถล่มและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหว
ที่เกาะเนกรอส สถาบันภูเขาไฟวิทยาและแผ่นดินไหวแห่งฟิลิปปินส์ แจ้งว่า ฝนที่ตกหหนักอาจทำให้เกิดโคลนภูเขาไฟไหลบ่าภูเขาไฟคันลาออน ซึ่งพ่นเถ้าถ่านและไอน้ำออกมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา