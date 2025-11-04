เขมรเผยอำนวยความสะดวก AOT ตรวจสอบถอนอาวุธหนัก เฟส 1 หวังสถานการณ์กลับสภาวะปกติโดยเร็ว

เขมรเผยอำนวยความสะดวก AOT ตรวจสอบการถอนอาวุธหนัก เฟส 1 หวังสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เว็บไซต์ Fresh News รายงานว่า พลโท มาลี โสเจียตา ผู้ช่วยรัฐมนตรีกลาโหมและโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา แถลงว่า เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน คณะทำงานประสานงานของกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (ASEAN Observer Team – AOT) เพื่อเข้าตรวจสอบการดำเนินการระยะ 1 ของการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูง ที่ถูกนำกลับไปยังที่ตั้งเดิม ในจังหวัดกันดาล
พลโท มาลี โสเจียตา กล่าวว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องย้ำว่า อาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงเหล่านี้ ได้ถูกถอนออกจากอำเภอจอมกระสาน และอำเภอระเวียง จังหวัดพระวิหาร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เวลา 18.45 น. ตามแผนการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงแบบแงเป็นระยะ ที่กัมพูชาและไทยได้ตกลงร่วมกันไว้
โดยระบุด้วยว่า การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงใจและเจตจำนงที่แน่วแน่ของกัมพูชา ในการปฏิบัติตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ระหว่างกัมพูชากับไทย ที่ลงนามโดย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายกรัฐมนตรีของไทย โดยมีโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เป็นพยานในการลงนาม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2025
ขณะเดียวกัน กัมพูชาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งกัมพูชาและไทย จะร่วมกันปฏิบัติตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ ด้วยความจริงใจ เจตนาที่ดี และความโปร่งใส เพื่อเป็นส่วนช่วยในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือ การพัฒนา และการกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว