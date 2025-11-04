สัญญาณดี! รีพับลิกัน-เดโมแครต เห็นโอกาสยุติชัตดาวน์รัฐบาล
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ขณะนี้รัฐบาลสหรัฐชัตดาวน์ลากยาวมาถึงวันที่ 34 แล้ว และผลกระทบจากการชัตดาวน์ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แต่ล่าสุด บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันและเดโมแครตในวุฒิสภาได้เริ่มส่งสัญญาณว่าทั้งสองพรรคอาจผ่านร่างงบประมาณเพื่อยุติการชัตดาวน์
ก่อนหน้านี้ พรรครีพับลิกันและเดโมแครตยังคงมีจุดยืนที่ต่างกันในเรื่องเงื่อนไขการผ่านร่างงบประมาณ โดยเดโมแครตเรียกร้องให้รีพับลิกันเจรจาเรื่องการขยายระยะเวลาให้การเงินอุดหนุนประกันสุขภาพสำหรับผู้มีรายได้น้อยก่อนที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ แต่รีพับลิกันมีจุดยืนชัดเจนว่าต้องผ่านร่างงบประมาณก่อนแล้วค่อยเจรจาในเรื่องดังกล่าว จุดยืนที่ต่างกันนี้ทำให้รัฐบาลสหรัฐชัตดาวน์นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจำนวนมากถูกสั่งพักงานชั่วคราว และยังกระทบต่อโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การให้เงินค่าจ้างแก่ทหารและเจ้าหน้าที่ด้านการบินในสหรัฐ
นายจอห์น ธูน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันกล่าวเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ว่าตนมองเห็นโอกาสที่จะยุติการชัตดาวน์รัฐบาล เพราะดูจากกระบวนการต่างๆ แล้ว จึงเชื่อว่าเราเข้าใกล้การยุติการชัตดาวน์รัฐบาลแล้ว ส่วนนายดิ๊ก ดูร์บิน วิปเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตให้ความเห็นว่าตนเองรู้สึกเช่นกันว่าเข้าใกล้การยุติการชัตดาวน์ แต่ยังคงติดอยู่ในคำถามว่าเราจะทำอย่างไรกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพ
นางซูซาน คอลลินส์ ประธานคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณวุฒิสภาสหรัฐเปิดเผยว่ามีความคืบหน้าในเรื่องนี้จากการที่เดโมแครตได้ส่งสัญญาณว่าต้องการแก้ไขอุปสรรคที่มีอยู่ ทีมงานของทั้งสองพรรคมีการทำงานกันอย่างหนักในช่วงสุดสัปดาห์นี้ จึงทำให้สถานการณ์ในสัปดาห์นี้ถือว่าดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม คอลลินส์กล่าวย้ำว่าใดๆ ก็ตาม สถานการณ์ต่างๆ อาจกลับมาเลวร้ายลงอีก และยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการบรรลุข้อตกลงระหว่างสองพรรคแต่อย่างใด
ด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายกลาง 4 คน โดยเป็นสมาชิกรีพับลิกัน 3 คนและเดโมแครต 1 คน ได้เสนอแผนที่จะขยายลดหย่อนภาษีกฎหมายประกันสุขภาพ หรือ โอบามาแคร์ เป็นเวลา 2 ปี แต่จะมีการจำกัดเพดานรายได้ของคนที่จะเข้าเกณฑ์การลดหย่อนภาษีนี้