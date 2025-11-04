ปธน.สีพบนายกฯรัสเซีย ลุยส่งเสริมการลงทุน ขยายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้พบกับนายมิคาอิล มิชูสติน นายกรัฐมนตรีรัสเซียที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน โดยสีย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะขยายการลงทุนร่วมกับรัสเซีย และยืนยันว่าจีนยังคงเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์กับรัสเซียต่อไป แม้จะเผชิญกับสถานการณ์ภายนอกที่ผันผวนก็ตาม
ก่อนหน้านี้ มิชูสตินเพิ่งพบกับนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ที่นครหางโจว ซึ่งหลี่กล่าวว่า จีนต้องการเสริมสร้างความร่วมมือกับรัสเซีย และร่วมกันปกป้องผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ
รัสเซียเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยือนของมิชูสตินในช่วงเวลาที่รัสเซียกำลังเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่จากชาติตะวันตกจากสงครามยูเครน และมองหาหนทางที่จะหยุดยั้งการชะลอตัวของการค้ากับจีนที่เกิดขึ้นในระยะหลัง
สีกล่าวกับมิชูสตินว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีน–รัสเซียยังคงเดินหน้าสู่การพัฒนาในระดับสูงขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น เติบโตอย่างมั่นคงแม้ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ผันผวน
“การปกป้อง เสริมสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์จีน–รัสเซีย ถือเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่าย” ประธานาธิบดีสีกล่าว
สียังระบุถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ทั้งสองประเทศสามารถขยายความร่วมมือและสร้างกลไกขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ เช่น พลังงาน เกษตรกรรม อวกาศ เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาสีเขียว
ขณะที่มิชูสตินกล่าวว่า สิ่งสำคัญสำหรับทั้งสองประเทศคือการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการดึงดูดการลงทุนร่วมกัน และสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างกัน
ในแถลงการณ์ร่วมที่เผยแพร่บนเว็บไซต์รัฐบาลรัสเซียเมื่อวันอังคาร ทั้งสองประเทศตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในทุกด้าน และตอบสนองต่อความท้าทายภายนอกอย่างเหมาะสม ขณะที่รัสเซียยังได้ยืนยันถึงการยึดมั่นในหลักการ “จีนเดียว” และต่อต้านการประกาศเอกราชของไต้หวัน