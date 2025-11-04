มัลดีฟส์ สั่งห้ามคนรุ่นใหม่สูบบุหรี่ หวังคุ้มครองสุขภาพปชช. ห่างไกลยาสูบ
มัลดีฟส์ประกาศสั่งให้คนรุ่นใหม่ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2007 เป็นต้นไปห้ามสูบบุหรี่ กลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่บังคับใช้กฎห้ามสูบบุหรี่ทั่วประเทศโดยใช่ชั่วอายุเป็นเกณฑ์
กระทรวงสาธารณสุขของมัลดีฟส์ประกาศในวันที่ 1 พฤศจิกายน ว่า คนรุ่นใหม่ที่สูบ ซื้อ หรือขายยาสูบภายในประเทศจะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย โดยบอกว่าการแบนดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะปกป้องคนรุ่นใหม่จากอันตรายของยาสูบ
อาห์เหม็ด อาฟัล รองประธานกรรมการควบคุมยาสูบของมัลดีฟส์ ระบุกับรายการ Newshour ของ BBC World Service ว่า การประกาศแบนการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อปีที่แล้วถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะอุปกรณ์ที่ทันสมัยแบบบุหรี่ไฟฟ้านับเป็นกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมที่พยายามจะเข้าถึงคนรุ่นใหม่ให้เสพติดบุหรี่ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ ขณะที่การแบนไม่ให้คนรุ่นใหม่สูบบุหรี่นั้นมีผลบังคับใช้กับยาสูบทุกรูปแบบ และผู้ขายจำเป็นต้องยืนยันอายุของผู้ซื้อก่อนการขายเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกรณีของมัลดีฟส์ภายใต้อนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
ในปีที่แล้ว มัลดีฟส์ประกาศให้การนำเข้า ขาย ครอบครอง และจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังเกาะมัลดีฟส์ก็ต้องปฏิบัติตามกฎดังกล่าว แต่อาฟัลยืนยันว่าการประกาศห้ามสูบบุหรี่จะไม่ส่งผลเสียต่อภาคการท่องเที่ยวอย่างแน่นอน
อาฟัลระบุว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้มาที่มัลดีฟส์เพราะสูบบุหรี่ได้ แต่มาเพราะชายหาด ทะเล แสงอาทิตย์ และอากาศบริสุทธิ์มากกว่า และถึงแม้จะมีกฎหมายใหม่ออกมา แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่มามัลดีฟส์ยังคงมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่พบเห็นการยกเลิกการเดินทาง โดยคาดการณ์ไว้ว่าในปีหน้าจะมีนักท่องเที่ยวมายังมัลดีฟส์มากกว่า 2 ล้านคน
นิวซีแลนด์เคยวางแผนจะออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ แต่แผนดังกล่าวถูกยกเลิกในเวลาต่อมาในปี 2023 หลังรัฐบาลชุดใหม่เข้ามามีอำนาจ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหลายคนออกมาวิจารณ์เพราะชาวเมารีที่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด
เมื่อปีที่แล้ว ริชี ซูแน็ก นายกรัฐมนตรีของอังกฤษในขณะนั้น ต้องการที่จะออกกฏหมายสั่งห้ามไม่ให้คนที่เกิดตั้งแต่ปี 2009 เป็นต้นไปสูบบุหรี่ ซึ่งกฎหมายรูปแบบใหม่ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนำเสนอผ่านสภาสามัญชนแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรรมาธิการสภาขุนนาง ซึ่งใกล้จะผ่านขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากราชวงศ์