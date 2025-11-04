ดีลใหญ่! Amazon ตกลงขายกำลังประมวลผลให้กับ Open AI มูลค่า 1.2 ล้านล้าน
สำนักข่าวเอพีรายงานว่า โอเพ่นเอไอ (Open AI) และแอมะซอน (Amazon) ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันมูลค่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.2 ล้านล้านบาท เพื่อเปิดทางให้ผู้สร้างแชตจีพีที (ChatGPT) สามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของศูนย์ข้อมูลของแอมะซอนในสหรัฐได้ ข่าวดังกล่าว ทำให้หุ้นของ แอมะซอน ปรับเพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์
ในการแถลงข่าวเรื่องข้อตกลง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ระบุว่า โอเพ่นเอไอ จะสามารถขับเคลื่อนเครื่องมือเอไอของตนได้ โดยใช้ชิปเอไอที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเอ็นวิเดีย (Nvidia) ผ่านทาง Amazon Web Services (AWS)
ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุว่า หลังมีรายงานดังกล่าวออกมา ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดตลาดสูงขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน แม้ว่าทิศทางนโยบายการเงินระยะใกล้ของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด จะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจทางการของสหรัฐค่อนข้างน้อย ที่จะนำมาพิจารณา
เอพีรายงานว่า ข้อตกลงระหว่างโอเพ่นเอไอ และแอมะซอน เกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่โอเพ่นเอไอ ได้ปรับเปลี่ยนความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมาอย่างยาวนาน และเคยเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งแต่เพียงผู้เดียวของสตาร์ทอัพแห่งนี้จนกระทั่งต้นปีนี้
นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย และเดลาแวร์ ก็ได้อนุญาตให้ โอเพ่นเอไอ ซึ่งตั้งอยู่ในนครซานฟรานซิสโก และก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สามารถดำเนินการตามแผนเพื่อจัดตั้งโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้ระดมทุนและทำกำไรได้ง่ายขึ้น
แอมะซอน ระบุในแถลงการณ์ เมื่อวันจันทร์ ว่า ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเอไอ ไดสร้างความต้องการพลังประมวลผลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และโอเพ่นเอไอ จะเริ่มใช้บริการประมวลผลของ AWS ทันที ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ โดยความสามารถในการประมวลผลทั้งหมด มีเป้าหมายที่จะถูกนำมาใช้งานก่อสิ้นปี 2026 และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเพิ่มเติมต่อไปจนถึงปี 2027 และหลังจากนั้น
ทั้งนี้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ต้องการพลังงานและกำลังประมวลผลในปริมาณมหาศาล และ โอเพ่นเอไอ ได้ส่งสัญญาณมานานแล้วว่า ต้องการยึดความสามารถที่มากขึ้น ทั้งเพื่อการพัฒนาระบบเอไอใหม่ๆ และการดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว อย่าง แชตจีพีที ให้สามารถตอบคำถามของผู้ใช้หลายร้อยล้านคนได้
โดยเมื่อเร็วๆนี้ บริษัทได้ทำภาระผูกพันทางการเงินมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเอไอ ซึ่งรวมถึงโครงการศูนย์ข้อมูล ร่วมกับ ออราเคิล และซอฟต์แบงก์ รวมถึงข้อตกลงจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) กับผู้ผลิต อย่าง Nvidia, AMD และ Broadcom