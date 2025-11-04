ต่างประเทศ

ดีลใหญ่! Amazon ตกลงขายกำลังประมวลผลให้กับ Open AI มูลค่า 1.2 ล้านล้าน

ดีลใหญ่! Amazon ตกลงขายกำลังประมวลผลให้กับ Open AI มูลค่า 1.2 ล้านล้าน

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า โอเพ่นเอไอ (Open AI) และแอมะซอน (Amazon) ได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันมูลค่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.2 ล้านล้านบาท เพื่อเปิดทางให้ผู้สร้างแชตจีพีที (ChatGPT) สามารถใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของศูนย์ข้อมูลของแอมะซอนในสหรัฐได้ ข่าวดังกล่าว ทำให้หุ้นของ แอมะซอน ปรับเพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์

ในการแถลงข่าวเรื่องข้อตกลง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ระบุว่า โอเพ่นเอไอ จะสามารถขับเคลื่อนเครื่องมือเอไอของตนได้ โดยใช้ชิปเอไอที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเอ็นวิเดีย (Nvidia) ผ่านทาง Amazon Web Services (AWS)

ด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ ระบุว่า หลังมีรายงานดังกล่าวออกมา ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปิดตลาดสูงขึ้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน แม้ว่าทิศทางนโยบายการเงินระยะใกล้ของธนาคารกลางสหรัฐ หรือเฟด จะมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลเศรษฐกิจทางการของสหรัฐค่อนข้างน้อย ที่จะนำมาพิจารณา

เอพีรายงานว่า ข้อตกลงระหว่างโอเพ่นเอไอ และแอมะซอน เกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่โอเพ่นเอไอ ได้ปรับเปลี่ยนความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนมาอย่างยาวนาน และเคยเป็นผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งแต่เพียงผู้เดียวของสตาร์ทอัพแห่งนี้จนกระทั่งต้นปีนี้

นอกจากนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย และเดลาแวร์ ก็ได้อนุญาตให้ โอเพ่นเอไอ ซึ่งตั้งอยู่ในนครซานฟรานซิสโก และก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สามารถดำเนินการตามแผนเพื่อจัดตั้งโครงสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อให้ระดมทุนและทำกำไรได้ง่ายขึ้น

แอมะซอน ระบุในแถลงการณ์ เมื่อวันจันทร์ ว่า ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเอไอ ไดสร้างความต้องการพลังประมวลผลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และโอเพ่นเอไอ จะเริ่มใช้บริการประมวลผลของ AWS ทันที ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ โดยความสามารถในการประมวลผลทั้งหมด มีเป้าหมายที่จะถูกนำมาใช้งานก่อสิ้นปี 2026 และมีความเป็นไปได้ที่จะขยายเพิ่มเติมต่อไปจนถึงปี 2027 และหลังจากนั้น

ทั้งนี้ ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ ต้องการพลังงานและกำลังประมวลผลในปริมาณมหาศาล และ โอเพ่นเอไอ ได้ส่งสัญญาณมานานแล้วว่า ต้องการยึดความสามารถที่มากขึ้น ทั้งเพื่อการพัฒนาระบบเอไอใหม่ๆ และการดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว อย่าง แชตจีพีที ให้สามารถตอบคำถามของผู้ใช้หลายร้อยล้านคนได้

โดยเมื่อเร็วๆนี้ บริษัทได้ทำภาระผูกพันทางการเงินมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างพื้นฐานเอไอ ซึ่งรวมถึงโครงการศูนย์ข้อมูล ร่วมกับ ออราเคิล และซอฟต์แบงก์ รวมถึงข้อตกลงจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ (ชิป) กับผู้ผลิต อย่าง Nvidia, AMD และ Broadcom