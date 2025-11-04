อิสราเอล ส่งคืนร่างปาเลสไตน์ 45 ศพ หลังฮามาสคืนร่าง 3 ตัวประกันกาซา
อิสราเอลส่งคืนศพชาวปาเลสไตน์ 45 รายเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังก่อนหน้านี้ 1 วัน กลุ่มฮามาสได้ส่งคืนร่างตัวประกันชาวอิสราเอล 3 ราย โดยได้ผ่านการระบุอัตลักษณ์บุคคลแล้วว่าเป็นศพทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ปี 2023
การแลกศพชาวอิสราเอล-ปาเลสไตน์ ถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการหยุดยิงภายใต้ข้อตกลงที่มีสหรัฐเป็นตัวกลาง แม้การหยุดยิงดังกล่าวยังค่อนข้างเปราะบาง นับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม กลุ่มฮามาสได้ส่งคืนร่างตัวประกัน 20 ร่าง โดยยังเหลือร่างตัวประกันอยู่ในฉนวนกาซาอีก 8 ราย ซึ่งในแต่ละครั้งที่อิสราเอลได้รับตัวประกันคืน อิสราเอลจะส่งร่างชาวปาเลสไตน์คืนให้ฮามาส 15 ราย และจนถึงตอนนี้ อิสราเอลได้ส่งคืนร่างชาวปาเลสไตน์ไปแล้วทั้งสิ้น 270 รายนับตั้งแต่มีการหยุดยิง
สภากาชาดได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิต 45 รายในเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ซาฮีร์ อัล-วาฮิดี ผู้ที่ดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณะสุขของฉนวนกาซาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอพีว่าโรงพยาบาลนัสเซอร์ได้รับร่างของผู้เสียชีวิตแล้ว และจนถึงตอนนี้สามารถระบุอัตลักษณ์ของร่างที่ถูกส่งกลับมาได้เพียง 78 ราย การพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเจอกับอุปสรรคเพราะขาดแคลนเครื่องมือทดสอบดีเอ็นเอในกาซา ทำให้ทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาต้องโพสต์ภาพของร่างผู้เสียชีวิตในออนไลน์เพื่อหวังให้ครอบครัวหรือญาติของผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนพวกเขาได้
ในขณะเดียวกัน คณะทำงานของเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่า ร่างตัวประกันชาวอิสราเอล 3 คนที่เพิ่งถูกส่งกลับมาจากฉนวนกาซาเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมานั้น ได้รับการระบุอัตลักษณ์บุคคลแล้ว ซึ่งก็คือทหารอิสราเอลที่เสียชีวิตจากการบุกโจมตีของกลุ่มฮามาสในเดือนตุลาคมปี 2023 ครอบครัวของตัวประกันคนหนึ่งขอบคุณกองทัพอิสราเอล ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ และทีมเจรจาของสหรัฐที่มีบทบาทในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิง แต่ไม่ได้ขอบคุณเนทันยาฮู หลังครอบครัวตัวประกันอิสราเอลหลายคนมองว่าเนทันยาฮูทำให้สงครามกับกลุ่มฮามาสยืดเยื้อและทำให้ตัวประกันที่เหลืออยู่ตกอยู่ในอันตราย
กลุ่มฮามาสทำการคืนร่างตัวประกันอิสราเอล 1 – 3 คนในทุกๆ 2 – 3 วัน แต่อิสราเอลเร่งให้ฮามาสส่งร่างตัวประกันเร็วขึ้น โดยบอกว่าบางศพที่ส่งกลับมานั้นไม่ใช่ตัวประกันของอิสราเอล ขณะที่ฮามาสบอกว่าขั้นตอนการส่งร่างตัวประกันมีความซับซ้อน เพราะความเสียหายจากสงครามทำให้การหาศพตัวประกันทำได้ยากขึ้น