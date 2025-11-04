คิม ยอง นัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยวัย 97 ปี
สำนักข่าวเอพี รายงานว่า คิม ยอง นัม อดีตประธานสภา นักการเมืองเก่าแก่ของเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว โดยสำนักข่าวกลางเกาหลี หรือ เคซีเอ็นเอ สื่อของทางการเกาหลีเหนือ รายงานว่า คิม ยอง นัม ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเกาหลีเหนือ ตั้งแต่ปี 1998 ถึง 2019 ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เนื่องจากอวัยวะหลายส่วนล้มเหลว ขณะอายุได้ 97 ปี
เคซีเอ็นเอ รายงานด้วยว่า คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ จะร่วมในพิธีศพของคิม ยอง นัม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน เพื่อแสดงความอาลัยต่อการจากไปของนักการเมืองอาวุโสของเกาหลีเหนือผู้นี้
อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า คิม ยอง นัม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคิม จอง อึน ผู้นำลำดับ 3 ของประเทศเกาหลีเหนือ นับตั้งแต่การก่อตั้งประเทศเมื่อปี 1948 ขณะที่มีรายงานว่า รัฐพิธีศพจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
ทั้งนี้ สำนักข่าวเอพี ได้มีการเผยแพร่ภาพพิธีศพของนายคิม ยอง นัม ที่ปรากฏภาพของ คิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนืออยู่ด้วย โดยเอพีระบุว่า ภาพดังกล่าวไม่ได้แจ้งว่าเป็นสถานที่ใด โดยสื่อทั่วไปไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมงานศพของคิม ยอง นัม แต่อย่างใด
คิม ยอง นัม เกิดเมื่อปี 1928 ในครอบครัวคนรักชาติ ที่ต่อต้านการปกครองของอาณานิคมของญี่ปุ่น ในคาบสมุทรเกาหลีในขณะนั้น ตามรายงานของเคซีเอ็นเอ ระบุว่า หลังจากการเข้าร่วมพรรคกรรมกร ในช่วงกลางทศวรรษ 1950 คิม ยอง นัม ก็ได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงมาอย่างต่อเนื่อง และการได้ขึ้นเป็นประธานสภา ทำให้เขากลายเป็นประมุขแห่งรัฐในทางพิธีการของเกาหลีเหนือ และทำให้เขามักจะปรากฏตัวในสื่อของรัฐอยู่บ่อยครั้ง เพื่อต้อนรับแขกต่างชาติที่มาเยือน
แต่อำนาจที่แท้จริงนั้น ยังคงอยู่ในมือของคนตระกูลคิม ซึ่งควบคุมพลเมือง 26 ล้านคนของเกาหลีเหนืออย่างเบ็ดเสร็จ นับตั้งแต่คิม อิล ซุง ตามด้วย คิม จอง อิล และมาถึงรุ่นที่ 3 อย่าง คิม จอง อึน ถือเป็นการถ่ายโอนอำนาจแบบสืบทอดทางสายเลือดมาอย่างต่อเนื่อง