สลด! หิมะถล่มบนเทือกเขาหิมาลัย นักปีนเขาดับ 7
เกิดเหตุการณ์หิมะถล่มเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ใกล้กับฐานพักบนเขายาลุงรี บนเทือกเขาหิมาลัย เขตโดลาคา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเนปาล ส่งผลให้นักปีนเขาอย่างน้อย 7 รายเสียชีวิต ตามรายงานของหน่วยงานปีนเขา Seven Summit Treks
ทีมกู้ภัยพบศพนักปีนเขาแล้ว 2 ราย และกำลังอยู่ระหว่างค้นหาร่างนักปีนเขาที่เหลืออีก 5 รายที่คาดว่าจะถูกฝังอยู่ใต้หิมะความลึกประมาณ 10-15 ฟุต แต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือนักปีนเขาได้ 8 รายและส่งตัวไปรักษาต่อที่กรุงกาฐมาณฑุ นักปีนเขาทั้งหมดนี้มาจากกลุ่มปีนเขาเดียวกันที่ออกเดินทางเพียง 1 ชั่วโมงก่อนจะเกิดเหตุการณ์หิมะถล่ม เพื่อเตรียมปีนยอดเขา Dolma Khang ที่มีระดับความสูง 6,332 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและเตรียมจะปีนยอดเขายาลุงรีต่อ
นักปีนเขาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว 2 รายเป็นคนสัญชาติอิตาลี และเป็นชาวแคนาดา เยอรมัน ฝรั่งเศส ประเทศละ 1 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นชาวเนปาลที่เป็นไกด์ ตำรวจเนปาลระบุว่าเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทำการลงจอดที่พื้นที่ลากวน ห่างจากฐานพักยาลุงรีไปประมาณ 5 ชั่วโมง ผู้บาดเจ็บคนหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าหากทีมกู้ภัยมาถึงได้ทันเวลาก็อาจช่วยชีวิตนักปีนเขาได้มากกว่านี้ แต่ตำรวจเนปาลบอกว่าปฏิบัติการกู้ภัยมีความล่าช้าจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและปัญหาด้านการเดินทาง เพราะพื้นที่ประสบเหตุเป็นพื้นที่เข้าถึงได้ยาก
ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังพยายามในการตามหานักปีนเขาชาวอิตาลี สเตฟาโน ฟาร์โรนาโต และ อาเลสซันโดร คาปูโต ที่สูญหายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริเวณเขาปันบารีที่อยู่ทางตะวันตกของเนปาล โดยทั้งสองอยู่ในกลุ่มปีนเขาร่วมกับนักปีนเขาอีก 1 ราย ที่ได้รับการช่วยเหลือตั้งแต่ตอนนั้น
แม้ฤดูใบไม้ร่วงที่เนปาลจะเป็นฤดูกาลยอดนิยมสำหรับนักเดินป่าและนักปีนเขาเพราะสภาพอากาศและวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าฤดูกาลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศอาจย่ำแย่และหิมะถล่มยังสามารถเกิดขึ้นได้