สเตลแลนทิส เรียกคืนรถ ‘จี๊ป-เชโรกี’ กว่า 3.2 แสนคันในสหรัฐ หลังพบแบตเตอรี่เสี่ยงติดไฟ
สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สำนักงานความปลอดภัยจราจรบนทางหลวงแห่งชาติ (NHTSA) ของสหรัฐ แจ้งว่า สเตลแลนทิส (Stellantis) ผู้ผลิตรถรายใหญ่สัญชาติฝรั่งเศส-อิตาลี-อเมริกา กำลังเรียกคืนรถยนต์ ตระกูล Jeep Wrangler และ Grand Cherokee จำนวน 320,065 คัน ในสหรัฐ หลังจากพบความเป็นไปได้ที่แบตเตอรี่แรงดันสูง อาจเกิดการชำรุด ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไป และก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ได้
โดย NHTSA ได้แนะนำให้เจ้าของรถยนต์จอดรถนอกอาคารและให้ห่างจากโครงสร้างสิ่งปลูกสร้าง และงดเว้นการชาร์จรถยนต์ จนกว่าจะได้รับการแก้ไข ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ พร้อมระบุว่า เจ้าของรถจะได้รับการแจ้งเตือน และช่างเทคนิคบริการของสเตลแลนทิส ที่จะทำการตรวจสอบและซ่อมแซมรถยนต์ตามความจำเป็น ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขและกำหนดเวลาในการซ่อมแซม คาดว่าจะถูกเปิดเผยในเอกสารการเรียกคืนที่ยื่นต่อหน่วยงาน
ทั้งนี้ สเตลแลนทิส ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก และเป็นบริษัทแม่ของ Jeep ได้มีการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฮบริด และรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดสหรัฐ โดยรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ รถยนต์รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริด ของรถเอสยูวี ยอดนิยมที่สุด 2 รุ่นของ Jeep
โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สเตลแลนทิส เพิ่งจะเรียกคืนรถยนต์ในสหรัฐกว่า 298,000 คัน โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการไหลของรถ
รายงานแจ้งว่า การเรียกคืนรถยนต์ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านยานยนต์ของสหรัฐ เพิ่มการตรวจสอบข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากมีรถยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดเข้าสู่ท้องถนนในสหรัฐมากขึ้น