คนงาน ติดในหอคอยยุคกลางถล่ม กลางกรุงโรม ดับแล้ว หลังติดอยู่นานเกือบ 12 ชม.
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า คนงานรายหนึ่งที่ติดอยู่ในเศษซากส่วนหนึ่งของหอคอยตอร์เร เด คอนตี ซึ่งเป็นหอคอยยุคกลาง สูง 29 เมตร สร้างขึ้นในศตวรรษ 13 ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม ประเทศอิตาลี ทรุดตัวถล่มลงมาทับตั้งแต่เวลาราว 11.20 น.ของวันที่ 3 พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นนั้น ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังได้รับการช่วยเหลือออกมาจากซากปรักหักพังนั้นได้เมื่อเวลา 23.00 น.ของวันเดียวกันหลังจากติดอยู่ใต้เศษซากนานเกือบ 12 ชั่วโมง
กระทรวงต่างประเทศอิตาลีแถลงว่า คนงานที่เสียดังกล่าว คือ นายออสตาฟ สตรอยซี อายุ 66 ปี เป็นชาวโรม ได้เกิดหัวใจหยุดเต้นขณะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังได้รับการช่วยเหลือออกมาได้ ซึ่งคณะแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้เมื่อถูกส่งมาถึงโรงพยาบาล
สตรอยซีเป็นหนึ่งในคนงาน 3 คน ที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาหลังติดอยู่ใต้ซากหอคอยตอร์เร เด คอนตี ที่ทรุดถล่มลงขณะพวกเขากำลังทำงานบูรณะซ่อมแซมหอคอยดังกล่าวอยู่
สำนักงานอัยการกรุงโรมได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว ขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงโรมและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าไปตรวจดูในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว
โครงสร้างส่วนหนึ่งของหอคอยแห่งนี้ได้ทรุดพังลงมาเมื่อเวลา 11.20 น. และในขณะที่ทีมกู้ภัยพยายามช่วยเหลือสตรอยซีออกมา โครงสร้างส่วนที่ 2 ของหอคอยนี้ก็ทรุดตัวลงมาอีกในราว 90 นาทีต่อมา ทำให้มีซากอิฐร่วงหล่นและก่อกลุ่มฝุ่นลอยฟุ้งปกคลุมทั่วบริเวณ
หอคอยตอร์เร เด คอนตี สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ในช่วงศตวรรษที่ 13 เพื่อให้เป็นที่พำนักของน้องชายของพระองค์ โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับ โรมันฟอรัม ที่มีเพียงถนนขั้น เป็นแลนมาร์กสำคัญที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว