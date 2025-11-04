สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก ขณะปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไต้ฝุ่นคัลแมกี ในฟิลิปปินส์
เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ที่อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นคัลแกลี ประสบเหตุตก ที่จังหวัดอากูซันเดลซูร์ ในภูมิภาคมินดาเนา ตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
ข่าวระบุว่า เฮลิคอปเตอร์ที่ประสบเหตุตกครั้งนี้ คือ เฮลิคอปเตอร์ Bell UH-1 Iroquois หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ซุปเปอร์ ฮิวอี้” ซึ่งกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ แจ้งว่า เฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของขบวนเฮลิคอปเตอร์ 4 ลำ ที่เดินทางออกจากเมืองดาเวา ไปยังเมืองบูตวน ในปฏิบัติการสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไต้ฝุ่นคัลแมกี
เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานพบผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด ขณะที่ทางกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ แจ้งว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบสภาพแวดล้อม เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
ทั้งนี้ เฮลิคอปเตอร์ ซุปเปอร์ ฮิวอี้ โดยปกติแล้วกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ จะใช้เพื่อภารกิจด้านการขนส่ง การรับมือกับภัยพิบัติ และการส่งเสบียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกล หรือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
โดยภูมิภาคมินดาเนา กำลังเผชิญกับความรุนแรงจากไต้ฝุ่นคัลแมกี ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ของฟิลิปปินส์