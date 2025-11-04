จีน สั่งประหาร 5 สมาชิก แก๊งสแกมเมอร์ ในตอนเหนือเมียนมา ทำชาวจีนดับอย่างน้อย 7 คน

จีน สั่งประหาร 5 สมาชิก แก๊งสแกมเมอร์ ตอนเหนือเมียนมา ทำชาวจีนเสียชีวิตอย่างน้อย 7 คน
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ไชน่าซินหัว และ ไชน่า เดลี่ รายงานว่า ศาลประชาชนชั้นกลางในเมืองเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน ได้ตัดสินโทษประหารชีวิตผู้มีส่วนพัวพันกับกลุ่มอาชญากรที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตอนเหนือของเมียนมา จำนวน 5 ราย เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหลายรายการ ทั้งฉ้อโกง ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และทำร้ายร่างกาย
ทั้งนี้ ผู้ถูกตัดสินประหารชีวิต 5 คน รวมถึงหัวหน้าแก๊ง Bay Saw Chain และ Bay Yin Chin
คำพิพากษาของศาลระบุว่าอาชญากรรมของกลุ่มอาชญากรนี้ส่งผลให้พลเมืองชาวจีนเสียชีวิต 6 ราย พลเมืองชาวจีนฆ่าตัวตาย 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
ขณะเดียวกันศาลตัดสินโทษประหารชีวิตโดยรอลงอาญา 2 ปี สำหรับจำเลยผู้กระทำผิด 2 ราย ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรนี้ โทษจำคุกตลอดชีวิตสำหรับจำเลยผู้กระทำผิด 5 ราย และโทษจำคุก 3-20 ปี สำหรับจำเลยผู้กระทำผิดอีก 9 ราย ควบคู่กับบทลงโทษเพิ่มเติม ทั้งปรับ ยึดทรัพย์ และเนรเทศ
อนึ่ง กลุ่มอาชญากรนี้ได้ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการ 41 แห่งในภูมิภาคโกก้างของเมียนมา และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมต่างๆ ตั้งแต่การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม การเปิดแหล่งซ่องสุมเล่นการพนัน การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา การจัดการและบีบบังคับค้าประเวณี จนถึงการจัดการบุคคลข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ Bay Yin Chin หนึ่งในจำเลยผู้กระทำผิดที่ถูกตัดสินโทษประหารชีวิต ยังสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นเพื่อลักลอบค้าและผลิตยาเสพติดเมทแอมเฟตามีนราว 11 ตัน
ขณะเม็ดเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการพนันและกิจกรรมฉ้อโกงสูงเกิน 2.9 หมื่นล้านหยวน หรือ ราว 1.33 แสนล้านบาท