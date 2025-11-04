ดิ๊ก เชนีย์ อดีต รองประธานาธิบดี สหรัฐ ผู้ทรงอิทธิพล เสียชีวิตในวัย 84 ปี
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เอพี รายงานว่า ดิ๊ก เชนีย์ รองประธานาธิบดีที่ทรงอิทธิพล สายอนุรักษ์นิยม ของสหรัฐอเมริกา และเป็น 1 ในแกนนำที่ผลักดันในการรุกรานอิรัก เสียชีวิตแล้วในวัย 84 ปี
เชนีย์ รับตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลทั้งพ่อและลูก บุช โดย รับตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซีย ในสมัย จอร์จ เอช.ดับเบิลยู. บุช ก่อนจะกลับเข้ามารับใช้ประเทศอีกครั้ง ในสมัยประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิล ยู บุช ลูกชาย
เชนีย์ เปรียบเหมือนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของประธานาธิบดีบุชผู้เยาว์ เขามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการตามมติต่างๆ ที่สำคัญต่อประธานาธิบดี และบางประเด็นก็มีความสำคัญต่อตนเองอย่างยิ่งยวด ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นในขณะที่เขาต้องทนทรมานกับโรคหัวใจมานานหลายทศวรรษ หลังจากนั้น เขาต้องเข้ารับการปลูกถ่ายหัวใจ
เชนีย์ ปกป้องเครื่องมือพิเศษ ในการเฝ้าระวัง กักขัง และ สอบสวนที่ใช้สนองต่อการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน 2544 อย่างสม่ำเสมอ
หลายปีหลังจากพ้นจากตำแหน่ง เขาตกเป็นเป้าหมายของ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ ลิซ เชนีย์ ลูกสาวของเขา กลายเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์และตรวจสอบความพยายามอย่างสิ้นหวังของทรัมป์ ในการรักษาอำนาจหลังจากที่เขาแพ้ในการเลือกตั้ง
ดิ๊ก เชนีย์ กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่า เขาจะลงคะแนนเสียงให้ กมลา แฮร์ริส ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครต เพื่อต่อต้านทรัมป์ ซึ่งเป็นเรื่องพลิกผันที่พรรคเดโมแครตในยุคของเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อน
เชนีย์ รอดจากอาการหัวใจวายถึง 5 ครั้ง เคยคิดมานานแล้วว่า เขาจะใช้ชีวิตอย่างเป็นอิสระ และ ในปี 2013 เขาประกาศว่า ตอนนี้เขาตื่นมาทุกเช้า พร้อมรอยยิ้มบนในหน้า ขอบคุณของขวัญแห่งวันใหม่
เชนีย์ เปิดเผยว่า เขาเคยปิดฟังก์ชันไร้สายของเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจเมื่อหลายปีก่อน เพราะกลัวว่า ผู้ก่อการร้ายจะส่งไฟฟ้าช็อตหัวใจเขา จนเสียชีวิตจากระยะไกล ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดี เชนีย์ ทำให้ตำแหน่งนี้ เป็นเครือข่ายช่องทางลับที่ใช้อิทธิพลต่อนโยบายเกี่ยวกับอิรัก ก่อการร้าย อำนาจประธานาธิบดี พลังงาน และประเด็นสำคัญอื่นๆ ของนโยบายอนุรักษ์นิยม
เชนีย์เกิดที่เมืองลินคอล์น รัฐเนบราสกา เป็นบุตรชายของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร เป็นประธานนักเรียน กัปตันทีมฟุตบอลร่วมโรงเรียน เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเยลด้วยทุนการศึกษาเต็มจำนวนเป็นเวลาหนึ่งปี จากนั้น เขาย้ายกลับมาที่ไวโอมิง ในที่สุดก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยไวโอมิง และสานสัมพันธ์กับลินน์ แอนน์ วินเซนต์ แฟนสมัยมัธยมปลายอีกครั้ง ก่อนจะแต่งงานกันในปี 2507 เขามีภรรยาชื่อลิซ และลูกสาวคนที่สองชื่อแมรี่
เข้าสู่สนามการเมือง ด้วยการเข้าไปวอชิงตันปี 1968 เป็นลูกศิษย์ของ ส.ส. โดนัลด์ รัมส์เฟลด์ จากพรรครีพับลิกัน รัฐอิลลินอยส์ และยังทำงานในทำเนียบขาว กับ เจอรัลด์ ฟอร์ด ก่อนที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งถือเป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ ด้วยวัย 34 ปี
เชนีย์ ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลา 14 เดือน จากนั้นจึงกลับมาที่แคสเปอร์ ซึ่งเป็นที่ที่เขาเติบโตมา และลงสมัครชิงที่นั่งในรัฐสภาเพียงที่นั่งเดียวของรัฐ
ในการแข่งขันชิงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนั้น เชนีย์มีอาการหัวใจวายเล็กน้อย ซึ่งทำให้เขาตัดสินใจรวมกลุ่มที่เรียกว่า “Cardiacs for Cheney” ขึ้นมา เขาสามารถคว้าชัยชนะอย่างเด็ดขาดและคว้าชัยชนะได้อีก 5 สมัย
ในปี 1989 เชนีย์ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประธานาธิบดีบุชคนแรก และเป็นผู้นำกระทรวงกลาโหม ในช่วงสงครามอ่าวเปอร์เซียระหว่างปี 1990-1991 ซึ่งขับไล่กองกำลังอิรักออกจากคูเวต ระหว่าง 2 รัฐบาลของบุช เชนีย์ได้เป็นผู้นำบริษัทฮัลลิเบอร์ตัน คอร์ป ในเมืองดัลลัส ซึ่งเป็นบริษัทวิศวกรรมและก่อสร้างขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันอีกด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง