เซอร์ เดวิด เบ็คแฮม เข้ารับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อัศวิน อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน บีบีซี รายงานว่า เซอร์ เดวิด เบ็คแฮม อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษ ได้รับการสถาปนาเป็นอัศวินอย่างเป็นทางการ จากคุณูปการต่อวงการฟุตบอลและสังคม อังกฤษ
เบ็คแฮม วัย 50 ปี ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลสำคัญ เรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของคิงชาร์ลส์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นอัศวินจากพระองค์ในพิธีที่เบิร์กเชอร์ วันนี้
“ผมภูมิใจอย่างยิ่ง” เบ็คแฮม กล่าว และว่า ทุกคนรู้ว่าผมรักชาติมากแค่ไหน ผมรับประเทศของผม
“ผมพูดมาตลอดว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำคัญกับครอบครัวของผมเพียงใด ผมโชคดีมากที่ได้เดินทางไปทั่วโลก และ ทุกคนอยากพูดคุยกับผม เกี่ยวกับสถาบัน มันทำให้ผมภูมิใจ”
อดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเรอัลมาดริดลงเล่นให้ทีมชาติ 115 นัด และเป็นกัปตันทีมสิงโตคำรามเป็นเวลา 6 ปี ระหว่างปี 2000 ถึง 2006
เขาลงเล่นฟุตบอลโลก 3 ครั้งให้กับทีมชาติอังกฤษ และฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2 ครั้ง
เบ็คแฮม เริ่มต้นจากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในปี 1992 และใช้เวลา 11 ปี เล่นให้กับทีมชุดใหญ่ ก่อนย้ายไป เรอัลมาดริดในปี 2003 ด้วยค่าตัว 25 ล้านปอนด์ หลังจาก 4 ปี ในสเปน เขาย้ายไปร่วมทีม แอลเอ แกแล็กซี ในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ เคยถูกยืมตัวไปเล่นให้กับ เอซี มิลาน 2 ครั้งในช่วงที่เขาอยู่ที่ลอสแอนเจลิส ก่อนที่จะยุติอาชีพการค้าแข้งกับปารีส แซงต์ แชร์กแมง ในปี 2013
อิทธิพลของเขา แผ่ขยายไปมากกว่าในสนามฟุตบอล เขามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ลอนดอนคว้าตั๋วไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2012
เขาทำงานร่วมกับองค์กรช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยูนิเซฟตั้งแต่ปี 2005 เขาเป็นทูตของมูลนิธิคิงส์ในปี 2024 โดยสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาของกษัตริย์ชาร์ลส์ และความพยายามในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติให้เยาวชนมากขึ้น
เขาเป็นเจ้าของร่วมของซัลฟอร์ด ซิตี้ ทีมในลีกทู ร่วมกับ แกรี่ เนวิลล์ อดีตเพื่อนร่วมทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และยังเป็นเจ้าของร่วมของอินเตอร์ ไมอามี ทีมในเมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ (MLS) อีกด้วย