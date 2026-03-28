อิหร่าน โจมตีฐานทัพอากาศซาอุ ทหารมะกันเจ็บ 12 ซัดสหรัฐย้อนแย้ง ถล่มเป้าหมายพลเรือน-โรงไฟฟ้าต่อเนื่อง
สถานการณ์โจมตีตอบโต้กันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลยังคงดำเนินไปอย่างดุเดือดตั้งแต่ข้ามคืนวันก่อนจนถึงเช้ามืดวันที่ 28 มีนาคม บีบีซีอ้างสื่ออิหร่านรายงานว่า มีการโจมตีอย่างหนักทั่วกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่านในคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของเตหะรานเปิดใช้งานและได้ยินเสียงระเบิดดังกระหึ่มทั่วกรุงหลายครั้ง
ก่อนหน้านั้นสื่ออิหร่านรายงานว่า มีการโจมตีเครื่องปฏิกรณ์วิจัยนิวเคลียร์มวลหนักที่ปลดประจำการแล้วและโรงงานผลิตยูเรเนียมชนิดเข้มข้นที่เรียกว่า yellowcake ของอิหร่านในคืนวันศุกร์ แต่ไม่มีรายงานการรั่วไหลของกัมมันตรังสีหรืออันตรายใดๆ จากการโจมตีทั้งสองครั้งดังกล่าว
โดยอิหร่านได้รายงานเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นต่อสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) แล้วว่าไม่มีการเพิ่มขึ้นของระดับกัมมันตรังสีภายนอกพื้นที่โรงงานผลิตยูเรเนียมเยลโลว์เค้กแต่อย่างใด ซึ่ง IAEA จะทำการตรวจสอบรายงานดังกล่าวเพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังมีรายงานการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บูเชห์รของอิหร่านเกิดขึ้นอีก แต่สื่ออิหร่านระบุว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายรุนแรง
ในเช้าวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม สื่ออิหร่านรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5 ราย และได้รับบาดเจ็บ 7 ราย หลังจากสหรัฐร่วมกับอิสราเอลโจมตีอาคารที่พักอาศัยในเมืองซานจาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่าน
ด้านนายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ได้โพสต์บน X กล่าวอ้างว่า อิสราเอลร่วมกับสหรัฐยังคงโจมตีเป้าหมายพลเรือนในอิหร่านอย่างผิดกฎหมายต่อไป ซึ่งรวมถึงโรงพยาบาล โรงเรียน อาคารทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย ล่าสุด ยังโจมตีโรงงานเหล็กที่ใหญที่สุด 2 แห่งและโรงไฟฟ้าอีก 1 แห่งของอิหร่านด้วย และว่า “การโจมตีดังกล่าวขัดแย้งกับเส้นตายที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ขยายเวลาออกไปสำหรับการทูต และอิหร่านจะเอาคืนอย่างสาสมสำหรับอาชญากรรมของอิสราเอล”
ขณะที่แหล่งข่าวอิหร่านระดับสูงรายหนึ่งบอกกับรอยเตอร์ว่า อิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตอบสนองต่อข้อเสนอ 15 ข้อเพื่อยุติการสู้รบของสหรัฐที่ส่งมาในสัปดาห์นี้หรือไม่ หลังจากเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมและนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่รายนี้ระบุว่า อิหร่านคาดว่าจะให้คำตอบในวันศุกร์หรือวันเสาร์ แต่การโจมตีที่ยังดำเนินต่อไปในขณะที่สหรัฐพยายามเจรจานั้นถือว่า “ไม่อาจยอมรับได้”
การโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่านยังเกิดไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ประกาศยืดเส้นตายที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านออกไป 10 วัน ในระหว่างที่มีการเจรจาเพื่อให้อิหร่านยอมรับข้อเสนอ 15 ข้อของสหรัฐ
วันเดียวกัน ซีบีเอสรายงานว่า มีทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 12 ราย หลังอิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่านของซาอุดีอาระเบีย ในจำนวนนี้อย่างน้อย 2 นายมีอาการสาหัส โดยขณะเกิดเหตุโจมตีมีทหารสหรัฐหลายนายอยู่ภายในอาคารที่ฐานทัพอากาศแห่งดังกล่าว
แหล่งข่าวเปิดเผยว่าการโจมตีฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน รวมถึงการยิงขีปนาวุธอย่างน้อย 1 ลูก และโดรนอีกหลายลำโจมตี ซึ่งยังเป็นผลให้เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศหลายลำได้รับความเสียหายด้วย
บีบีซีรายงานด้วยว่า ยังมีการโจมตีทางอากาศใส่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต และบาห์เรน โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศในประเทศเหล่านี้ได้ถูกเปิดใช้งานและสกัดกั้นโดรนอิหร่านที่โจมตีเข้ามาไว้ได้
ขณะเดียวกัน อิสราเอลยังคงโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน ซึ่งมุ่งเป้าขจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ กองกำลังติดอาวุธที่อิหร่านให้การสนับสนุนซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเลบานอนต่อไป
ส่วนอิสราเอลยังถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีตอบโต้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายในกรุงเทลอาวีฟ