อิหร่านแจง โมจตาบา ผู้นำสูงสุด แข็งแรงดี แต่ยังไม่ปรากฏตัว ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ซีเอ็นเอ็นอ้างสำนักข่าว SNN ของทางการอิหร่าน รายงานคำกล่าวของนายอาลี บาห์ไรนี ผู้แทนอิหร่านประจำสำนักงานสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ณ นครเจนีวา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม อ้างว่า โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน วัย 56 ปี มีสุขภาพแข็งแรงและยังคงบริหารประเทศอยู่ พร้อมระบุว่าสาเหตุที่เขาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะ เป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย
“เหตุผลที่เขาไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะ เป็นเพราะการคำนึงถึงความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์พิเศษในปัจจุบัน” นายบาห์ไรนีกล่าว และว่า “เขามีสุขภาพสมบูรณ์และยังคงนำประเทศต่อไป”
โมจตาบาไม่ได้ปรากฏตัวต่อสาธารณะเลยนับตั้งแต่ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่านผู้ล่วงลับ บิดาของโมจตาบา ถูกสังหารเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีอิหร่านร่วมกันของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ โดยนับตั้งแต่โมจตาบาเข้ารับตำแหน่ง มีเพียงแถลงการณ์ที่อ้างว่าเป็นของผู้นำสูงสุดคนใหม่ถูกนำมาอ่านออกสู่สาธารณะเท่านั้น
เมื่อต้นเดือนนี้ แหล่งข่าวใกล้ชิดให้ข้อมูลกับซีเอ็นเอ็นว่า เขาได้รับบาดเจ็บกระดูกเท้าแตกและมีบาดเล็กน้อยบนใบหน้าด้วยตั้งแต่วันแรกที่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีใส่อิหร่าน