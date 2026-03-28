ตร.เนปาล บุกรวบ โอลี อดีตนายกฯ คุมตัวสอบ ปมผู้ประท้วงถูกปราบดับ 74 เหตุม็อบGenZ ลุกฮือ

ตร.เนปาล บุกรวบ โอลี อดีตนายกฯ คุมตัวสอบ ปมผู้ประท้วงถูกปราบดับ 74 เหตุม็อบ GenZ ลุกฮือ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัว นายเค.พี. ชาร์มา โอลี อดีตนายกรัฐมนตรีของเนปาล วัย 74 ปี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสอบสวนว่าเขามีความประมาทเลินเล่อหรือไม่ ที่ไม่สามารถป้องกันการเสียชีวิตของผู้คนหลายสิบรายในระหว่างการชุมนุมประท้วงของคนรุ่น GenZ ต่อต้านรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว
ในสัปดาห์นี้ คณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างการประท้วงต่อต้านการทุจริตของเนปาล ได้เสนอแนะให้ดำเนินคดีกับนายโอลีในข้อหาไม่สามารถป้องกันการปราบปรามการชุมนุมประท้วงได้ โดยเหตุการณ์ประท้วงรุนแรงดังกล่าว ได้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 76 รายภายในเวลา 2 วัน ซึ่งนำไปสู่การลาออกของนายโอลี
นายมิน บาฮาดูร์ ชาฮี แกนนำอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์เนปาลของนายโอลี เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายโอลีไปจากบ้านพักเมื่อเช้านี้
ด้านโฆษกตำรวจเนปาลยืนยันว่าว่ามีการควบคุมตัวนายโอลีและนายราเมช เลคฮัก รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลนายโอลี
การควบคุมตัวอดีตนายกรัฐมนตรีเนปาลผู้นี้ยังมีขึ้นหลังจากนายบาเลนดรา ชาห์ นักร้องแร็ปเปอร์คนดังที่ผันตัวเข้าสู่วงการเมือง ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนปาลคนใหม่ในวันศุกร์(27 มี.ค.)ที่ผ่านมา หลังจากเขาคว้าชัยชนะในศึกเลือกตั้งเมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา