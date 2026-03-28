เปิดแล้ว! สนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 แห่งเมืองหลวงอินเดีย มุ่งเป้าฮับการบินโลก
อินเดีย ได้ทำการเปิดสนามบินนานาชาตินอยดา (Noida International Airport) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่ 2 ของกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งขยายภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศอย่างรวดเร็ว
สนามบินนานาชาติแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 75 กม. สามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 12 ล้านคนต่อปีในระยะแรก และมีศักยภาพที่จะขยายตัวรองรับได้ถึง 70 ล้านคนในอนาคต นอกจากนี้ สนามบินยังรองรับการขนส่งสินค้าและมีศักยภาพในการขยายการดำเนินงานได้ในอนาคต
นายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ กล่าวว่า ตนหวังว่าสนามบินแห่งนี้จะกลายเป็นประตูสู่ภูมิภาคเดลีที่กว้างขึ้น และเมื่อเปิดดำเนินงานเต็มรูปแบบ จะมีเที่ยวบินขึ้น-ลงทุกๆ 2 นาที
“สนามบินแห่งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตะวันตกของรัฐอุตตรประเทศ สร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็กและคนรุ่นใหม่” โมดีกล่าว และว่าสนามบินแห่งนี้จะช่วยเสริมการทำงานของสนามบินนานาชาติอินทิรา คานธี ที่มีอยู่เดิม ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปราว 15 กม.
“สนามบินทั้งสองแห่งจะทำงานร่วมกันเป็นระบบการบินแบบบูรณาการ ช่วยลดความแออัด เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและยกระดับภูมิภาคเดลี เอ็นซีอาร์(เขตเมืองหลวงแห่งชาติ) ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินระดับโลก”
การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของโมดีนับตั้งแต่ขึ้นสู่อำนาจในปี 2014 เขาได้ผลักดันการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่างเมืองขนาดเล็กกับมหานครใหญ่ โดยจำนวนสนามบินในอินเดียเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จาก 74 แห่งในปี 2014 เป็น 157 แห่งในปี 2024
ขณะที่เศรษฐกิจของอินเดียที่เติบโตอย่างรวดเร็วและจำนวนประชากรที่มีเพิ่มขึ้นเป็นราว 1,400 ล้านคน ได้เปิดโอกาสให้อินเดียก้าวขึ้นเป็นตลาดการบินใหญ่อันดับ 4 ของโลก ทั้งในด้านการเดินทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ