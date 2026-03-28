กำลังพลเสริมทัพมะกันชุดแรก ถึงปลายมี.ค. อาจส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน George H.W. Bush สมทบ
สงครามสู้รบที่ขยายวงไปทั่วตะวันออกกลาง ได้ส่งผลให้มีผู้ต้องสังเวยชีวิตไปแล้วหลายพันคน นอกเหนือจากก่อให้เกิดการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในด้านการจัดหาพลังงาน ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ต่อเศรษฐกิจโลกที่เป็นผลให้ราคาน้ำมัน ก๊าซ และปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น จากการเปิดของนางมาเรีย มาร์ติเนซ จากสภากาขาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ระบุว่า ในอิหร่าน มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า 1,900 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 20,000 คน นับตั้งแต่สงครามโจมตีอิหร่านเปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์
ขณะที่กองกำลังป้องกันอิสราเอล(IDF)ระบุว่า ได้ทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายทั่วประเทศอิสราเอลไปแล้วมากกว่า 12,000 ลูก เฉพาะในกรุงเตหะรานแห่งเดียวจำนวน 3,600 ลูก ขณะที่กองบัญชาการกลางสหรัฐ(CENTCOM) อ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายทั่วประเทศอิหร่านแล้วมากกว่า 9,000 เป้าหมาย ตามการรายงานของรอยเตอร์
รอยเตอร์รายงานด้วยว่า สหรัฐได้ส่งกำลังนาวิกโยธิน 2 กองกำลัง รวมหลายพันนาย ไปยังตะวันออกกกลาง โดยชุดแรกที่มีกำหนดจะเดินทางถึงในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ถูกส่งไปโดยเรือจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่ ขณะเดียวกัน เพนตากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ยังมีแผนจะส่งทหารพลร่มชั้นยอดอีกหลายพันนายเข้าไปเสริมทัพเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่า สงครามโจมตีอิหร่านครั้งนี้ของสหรัฐร่วมกับอิสราเอล อาจลุกลามกลายเป็นสงครามภาคพื้นดินที่จะยืดเยื้อ
ด้านสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานอ้างแหล่งข่าวเปิดเผยว่า คาดว่าจะมีการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช (USS George H.W. Bush)ไปยังพื้นที่ใกล้กับเขตความขัดแย้งกับอิหร่าน โดยจะไปอยู่ในเขตความรับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐ(CENTCOM) ที่รวมถึงภูมิภาคในตะวันออกกกลาง
แต่ยังไม่ชัดว่าเรือบรรทุกเครื่องบินยูเอสเอส จอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช จะเข้าร่วมหรือไปแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน 1 ใน 2 ลำของกองทัพสหรัฐที่ประจำการอยู่ในตะวันออกกลางแล้วในการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา