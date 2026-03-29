1 เม.ย. รัสเซีย งดส่งออกน้ำมันเบนซิน กันไว้ใช้ใน ปท. อิหร่าน ถล่มฐานทัพซาอุฯ ทรัมป์ ฮึ่มเหลือ 3 พันเป้าจ่อถล่ม
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) กล่าวในงาน Meet the Press หัวข้อ “1 เดือนวิกฤตโลก: แผนรับมือไทยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม” ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายภูมิภาคของโลก และแนวทางการรับมือของประเทศไทยในระยะต่อไป ว่า กต.ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในทุกประเทศ เพื่อดูแลความปลอดภัยของคนไทย พร้อมทั้งขอให้คนไทยในต่างประเทศปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของประเทศที่พำนักอยู่อย่างเคร่งครัด
นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการ กต.ของหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง อาทิ จอร์แดน โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) คูเวต ซาอุดีอาระเบีย ฯลฯ ย้ำถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยของคนไทย และขอบคุณที่ได้อำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือคนไทย ในส่วนของความมั่นคงด้านพลังงานนั้น รัฐบาลได้ใช้ช่องทางทางการทูตแสวงหาแหล่งพลังงานเพิ่มเติม โดยได้มีการติดต่อกับประเทศผู้ผลิตน้ำมัน เช่น บราซิล อาเซอร์ไบจาน ไนจีเรีย ฯลฯ ซึ่งต่างแสดงความพร้อมสนับสนุน
วันเดียวกัน รอยเตอร์รายงานว่า รัสเซียผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ จะห้ามส่งออกน้ำมันเบนซิน โดย นายอเล็กซานเดอร์ โนวัก รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย มีคำสั่งการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม ให้กระทรวงพลังงานรัสเซียร่างมติห้ามส่งออกน้ำมันเบนซิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไป โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศ
ทั้งนี้ นายโนวัก กล่าวว่า ความปั่นป่วนในตลาดน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันโลก ซึ่งเป็นผลจากวิกฤตขัดแย้งในตะวันออกกลาง กำลังนำไปสู่ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ
อย่างไรก็ดี เมื่อปีที่ผ่านมา หลายภูมิภาคในรัสเซียและพื้นที่บางส่วนของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันเบนซิน หลังจากยูเครนเพิ่มการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซีย และมีความต้องการเชื้อเพลิงสูงตามช่วงฤดูกาล ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา รัสเซียส่งออกน้ำมันเบนซินเกือบ 5 ล้านตัน หรือประมาณ 117,000 บาร์เรลต่อวัน
ทางด้าน ซีบีเอสรายงานว่า อิหร่านได้โจมตีฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่านของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยขณะโจมตีมีทหารสหรัฐอเมริกาหลายนายอยู่ภายในอาคารที่ฐานทัพอากาศดังกล่าว ทำให้ทหารอเมริกันได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 12 ราย ในจำนวนนี้ มีอย่างน้อย 2 นาย อาการสาหัส
แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การโจมตีฐานทัพอากาศปรินซ์สุลต่าน รวมถึงการยิงขีปนาวุธอย่างน้อย 1 ลูก และโดรนอีกหลายลำโจมตี ซึ่งยังเป็นผลให้เครื่องบินเติมน้ำมันกลางอากาศหลายลำได้รับความเสียหายด้วย
บีบีซีรายงานว่า ยังมีการโจมตีทางอากาศใส่ยูเออี คูเวต และบาห์เรน โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศในประเทศเหล่านี้ได้ถูกเปิดใช้งานและสกัดกั้นโดรนอิหร่านที่โจมตีเข้ามาไว้ได้ ขณะเดียวกัน อิสราเอลยังคงโจมตีทางอากาศในพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงเบรุต เมืองหลวงของเลบานอน ซึ่งมุ่งเป้าขจัดกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ ส่วนอิสราเอลยังถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีตอบโต้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ในกรุงเทลอาวีฟ
ขณะที่ ซีเอ็นเอ็นรายงานว่า ในการกล่าวสุนทรพจน์ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ที่งาน FII Priority Summit ในไมอามี บีช รัฐฟลอริดา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม นายทรัมป์ ได้กล่าวถึงการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่าน ว่า สงครามกับอิหร่านยังไม่จบ สหรัฐยังคงมีเป้าหมายในอิหร่านหลงเหลืออีก 3,554 เป้าหมาย ที่ต้องโจมตี ซึ่งจะสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ไม่กี่วันก่อน นายทรัมป์ได้เรียกร้องให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเต็มที่ ไม่เช่นนั้นสหรัฐจะโจมตีโครงสร้างด้านพลังงานของอิหร่าน แต่เมื่อวันที่ 26 มีนาคม นายทรัมป์ได้ประกาศขยายเส้นตายดังกล่าวให้อิหร่านออกไปอีก 10 วัน หรือวันที่ 6 เมษายนนี้ โดยระบุว่า เนื่องจากการเจรจาของสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอยุติการสู้รบยังคงดำเนินอยู่